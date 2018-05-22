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Роспотребнадзор запретил добавлять в алкоголь рога маралов и оленей
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Роспотребнадзор запретил добавлять в алкоголь рога маралов и оленей 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Роспотребнадзор составил список растений и веществ, запрещенных для добавления в алкогольные напитки с долей этилового спирта ниже 15%.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», документ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.
Согласно материалам ведомства, в список запрещенных веществ в слабоалкогольных напитках вошел кофеин и содержащие его растения (чай, кофе, гуарана, мате) и рога марала и оленя, а также вытяжки из них, настойки и экстракты. Под запретом также могут оказаться женшень, Золотой корень, китайский лимонник, турнера и ряд других растений и продуктов их переработки.
Предполагается, что приказ, в случае одобрения, вступит в силу уже в 2018 году.
Согласно законодательству РФ, производители алкоголя должны выпускать продукцию, соответствующую госстандартам и указывать это на этикетке. Однако по закону «О стандартизации в РФ» соблюдение ГОСТ для производителей является добровольным.
Ранее в апреле Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное снижение употребления алкоголя в России.
По мнению экспертов, успех антиалкогольной кампании принесли меры по закрытию нелегальных промышленных заводов, производящих спиртосодержащую продукцию.
О позитивной статистике также сообщается на сайте Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что смертность от отравления алкоголем в 2017 году снизилась на четверть по сравнению с предыдущим.
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