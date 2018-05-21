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В Роспотребнадзоре предложили запретить кофеин в слабоалкогольных напитках
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В Роспотребнадзоре предложили запретить кофеин в слабоалкогольных напитках 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовили проект приказа ведомства, утверждающий список тонизирующих веществ, которые не могут содержаться в алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов. Об этом сообщает RNS.
В соответствующий перечень Роспотребнадзор предлагает внести кофеин, а также содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате). Кроме того, в списке также фигурируют копеечник, женьшень и китайский лимонник.
Вместе с тем отмечается, что соответствующий запрет не планируют распространять на оборот напитков, которые производятся с целью вывоза с территории России.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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