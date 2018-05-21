В Роспотребнадзоре предложили запретить кофеин в слабоалкогольных напитках

В соответствующий перечень Роспотребнадзор предлагает внести кофеин, а также содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате). Кроме того, в списке также фигурируют копеечник, женьшень и китайский лимонник.

Вместе с тем отмечается, что соответствующий запрет не планируют распространять на оборот напитков, которые производятся с целью вывоза с территории России.