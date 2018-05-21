Сколько бананов нужно съесть, чтобы умереть от радиации

Чтобы выжить, человек должен пить воду. Однако от большого ее количества можно умереть. Причем водная интоксикация случается гораздо чаще, чем вы предполагали.

Вредными могут быть многие натуральные продукты. Известно, что отравиться можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами. А еще некоторые считают, что можно умереть от радиации, съев много… бананов.

Это не совсем шутка. В ядерной энергетике даже применяют странный термин — так называемый банановый эквивалент, — чтобы характеризовать активность радиоактивного источника, сравнивая его с активностью калия-40, содержащегося в обычном банане.

Иногда при перевозке больших объемов этих плодов в портах срабатывают радиационные датчики. Впрочем, пользы от бананов все равно больше.