Это еще цветочки. Кого из политиков тоже неправильно поняли

«Неправильная» карта и обидчивые китайцы

Все та же Ангела Меркель тоже просто хотела сделать дорогой и приятный подарок китайскому лидеру Си Цзиньпину . По крайней мере, администрация канцлера уверяет, что никакого злого умысла не было. Выбор пал на раритетную географическую карту образца XVIII века.

Фото: GLP Но на этой карте Тибет, Тайвань, Манчжурия и еще ряд регионов Китаю не принадлежат. Как тогда, собственно, и было. Вроде ничего такого, но для КНР это довольно чувствительный укол. Правительство Поднебесной к такому относится очень болезненно. КНР всю свою современную историю пытается доказать, что много веков подряд оставалась цельным государством. Подарок, мягко говоря, не удался и был не дипломатическим успехом, а провалом.

Комплимент, плавно переходящий в оскорбление

Джордж Буш-младший хотел, как лучше, когда в 2007 году, принимая в Белом доме королеву Великобритании, отметил:

«Американский народ счастлив приветствовать Ваше Величество в США, стране, с которой вы хорошо знакомы. Как ни крути, вы обедали с 10 американскими президентами. Вы принимали участие в торжествах в нашей стране по случаю двухсотлетия ее создания в 17…»

Лишь после того как королева бросила на него красноречиво удивленный взгляд Буш понял, что беседа идёт какое-то не то русло. Лишь традиционная британская сдержанность и невозмутимость помогла избежать скандала.

Импульсивные итальянцы

К слову о разных национальных менталитетах. Это и вовсе зарисовка из одного фотокадра. На нем запечатлены Сильвио Берлускони и итальянский политик Умберто Босси.

Фото: Reuters

Ну, вот и как прикажете это понимать, с учетом напуганного взгляда Босси? Выглядит как вербальный прессинг. А председатель Совета министров Италии всего лишь решил таким образом поддержать политика. А взгляд у Босси, к слову, почти всегда такой.

Фото: Reuters

«Бомбардировка начнется через пять минут»

В августе 1984 года Рональд Рейган во время рутинной процедуры проверки микрофонов перед традиционным субботним радиообращением к нации сказал в шутку следующую короткую речь:

«Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении СССР вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут».

Надо ли говорить о том, что микрофоны случайно оказались включенными, и эта изящная шутка ушла в эфир, да, а слово не воробей.

Фото: AP Колониальные замашки так просто не проходят

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании Елизаветы II , то ли очень уж тонко пошутил и был не так понят, то ли сам обманулся происходящим… Но во время визита в Австралию в 2002 году он после представления, устроенного аборигенами, поинтересовался, бросают ли австралийцы друг в друга копья, как раньше. Это было воспринято как отголоски снобизма колониальной империи, которая по-прежнему считает свои старые территории странами низшего сорта. Именно тот факт, что эти слова произнес член королевской семьи Великобритании, лег в основу скандала.

Фото: Reuters

Да, что уж тут непонятного…

Это уже не то что «раскрепощённая Европа», это уже попахивает сексуальными домогательствами под прицелом десятка фотообъективов. Такого себе даже Брежнев с Хроникером не позволяли. Может Украина просто на тот момент настолько хотела в Евросоюз … А может, встретились два одиночества. Политики ведь тоже люби. И, заметьте никто их не осудил.

Екатерина Райтина