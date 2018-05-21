Россиян поят текилой из ацетона и виски с метанолом

«Российская система качества» взялась за алкогольный рынок. О том, что на прилавках — засилье опасного для жизни фальсификата, знает каждый. Но только теперь эксперты доказали это независимыми исследованиями. Что пить опасно для здоровья и жизни, разбиралась «Свободная пресса».

Страшное пойло с дорогими этикетками

И независимые эксперты, и чиновники с сожалением констатируют: в России — засилье «алкогольного» фальсификата. Почти повально торгуют им интернет-магазины.

Да-да, в России они продолжают существовать, несмотря на законодательный запрет. Прокуратуры разных регионов регулярно отчитываются о закрытии таких сайтов — но, судя по всему, они тут же появляются вновь, уже под новыми адресами. Ведь спрос рождает предложение: такие сайты предлагают доставить заказ по адресу покупателя, в том числе в ночное время (когда по закону торговать алкоголем в обычных магазинах запрещено).

Объем «серого» рынка интернет-торговли алкоголем в аналитической компании Group-IB оценивают в 1,7 млрд рублей ежегодно. И ведь через интернет-магазины зачастую продают не безобидный контрафакт (нередко он разливается «всерую» на легальных, больших заводах), а опасный фальсификат.

Такое пойло гонят уже в подпольных цехах, используя вместо спирта такие химикалии, как ацетон и даже метанол. Затем навешивают этикетки известных брендов — и запускают в продажу. В ноябре 2015 года в Красноярске местные жители купили на одном из интернет-сайтов поддельный виски Jack Daniel’s — с тяжелыми отравлениями в больницы доставили 46 человек, восемь из которых скончались.

Владелец сайта Сергей Лонгинов купил две тысячи бутылок суррогата в подпольном цеху в Подмосковье. Он получил неадекватно мягкое наказание: 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима

Хлопонин с контрафактом не совладал

Бороться с алкогольным фальсификатом был призван вице-премьер Александр Хлопонин. По его словам, самые проблемные регионы в стране — это Кабардино-Балкария и Северная Осетия, где используются самые различные схемы ухода «в тень»: задвоение акцизных марок, банкротство ликеро-водочных заводов с последующим вывозом оборудования…

Хлопонин добился того, что с 2016 года ЕГАИС начали внедрять в розничной торговой сети. Причем до сих пор идут дебаты, должны ли включаться в систему учета спиртосодержащие лекарства (в первую очередь, медицинский спирт). Тем не менее, оценке усилиям Хлопонина поставили в Кремле: в новом составе правительства его не будет. Не справился!

Ведь сегодня, даже если вы покупаете алкоголь не в интернете, а в специализированном магазине (алкомаркете) — это вовсе не гарантия того, что на вашем столе окажется качественный и безопасный продукт.

Об этом свидетельствует недавняя проверка, проведенная государственной организацией «Роскачество»: она проверила коньяк 47 торговых марок, произведенный не только в России, но и в других странах.

Эксперты забраковали 32 образца из 47 Как правило, из-за низкого качества: не соответствовали требованиям вкус, цвет, аромат… Но были и совсем уж вопиющие нарушения: производители 11 видов коньяка гнали его, как оказалось, не из коньячного, а из непищевого спирта.

Делается это следующим образом, разъясняют в «Роскачестве». Производитель берет не коньячный дистиллят, произведенный из винограда, а, например, этиловый спирт (зерновой или полученный из другого пищевого сырья), а то и вовсе непищевой спирт (технический или синтетический).

Затем вся эта бурда заливается в резервуар с дубовой клепкой, подогревается, и готовый продукт подкрашивают колером и разливают в бутылки. Все ради того, чтобы не ждать три года — именно столько, по технологии, минимум и должен дозревать коньяк в дубовых бочках.

Естественно, получается на выходе никакой не коньяк, а обычный суррогат. Хотя, как показало исследование «Роскачества», он и не опасен для жизни: не обнаружили в пробах ни тяжелых металлов, ни метилового спирта.

Зато обильно сдобрен он был разной «органикой», в том числе синтетическими красителями и ароматизаторами. А уж они-то, накапливаясь в организме, влияют на все внутренние органы!

«Не называйте это коньяком!»

О том, каким образом можно победить засилье суррогата на «алкогольном» рынке России, «Свободная пресса» поговорила с нашим постоянным экспертом, профессором Дмитрием Еделевым, первым заместителем директора Центра «Биомед» (Центра прикладной медицины и пищевой безопасности) МГУ

«СП»: — Дмитрий Аркадьевич, как вы оцениваете результаты исследования, проведенного «Роскачеством». Почему все так плохо с российскими коньяками?!

— Давайте начнем с терминов. Коньяк — это разновидность бренди, производящаяся по особой технологии в департаменте Шаранта во Франции. Французы очень трепетно относятся к этому названию и требуют не использовать его для напитков из иных регионов, в том числе и из России!

Традиционно во всем мире используется термин бренди: он более нейтральный и не вызывающий нареканий. Но в нашей стране привыкли к названию коньяк.

Коньяк — очень популярный в России алкогольный напиток, и потому часто фальсифицируемый. Каких только способов фальсификации коньяков нет! Замена коньячных спиртов на винные дистилляты, полученные из дешевого сырья (выжимок, дрожжевых и гущевых осадков и т. д.).

Подмена коньячных спиртов на этиловый ректификованный пищевой или технический спирт. Сокращение срока выдержки и фальсификация возраста, подделка товарных знаков и марок.

Зайдите в интернет, найдете предложение по продаже массы вкусовых концентратов: «Коньячный мастер», «Коньячная карта», «Марочный коньяк», «Коньяк классический», «Коньяк миндальный», «Коньяк ореховый». Чего только нет!

«СП»: — Часто доводилось видеть на прилавках «ванильный коньяк».

— Помните, что ванилин добавляется с целью сокрытия технологических недостатков — это дешевое, доступное и сильное ароматообразующее соединение. Поэтому «ванильный коньяк» — это скорее всего не коньяк вовсе, а суррогат из большого количества синтетических ароматизаторов, красителей и других добавок, имитирующих органолептические свойства коньяка.

«СП»: — Так именно для этого и нужны «коньячные ароматизаторы».

— Их производитель в интернет-рекламе уверяет, что вылив 50 граммов из баночки вкусового концентрата в 200 литров спиртовой заготовки, можно получить целую бочку великолепного коньяка. И люди верят.

Недобросовестные производители берут не винный дистиллят, произведенный из винограда, а этиловый спирт (зерновой или непищевой), добавляют такой химический концентрат, получая напиток, по цвету и аромату схожий с коньяком, как им кажется.

Но уверяю вас, если вы пробовали настоящий коньяк, вы не можете оскорбить его гордым именем получившееся дешевое пойло.

К сожалению так поступают не только не думающие о своем здоровье «коньякодельцы» на дому, но и недобросовестные производители суррогатов. Из чего состоят коньячные синтетические вкусовые концентраты производители скрывают и, видимо, им есть, что прятать.

«СП»: — Но все же вы считаете, что основная опасность таких «коньячных» суррогатов — в этих вкусовых концентратах?!

— Мы чаще всего не можем до конца раскрыть состав этих вкусовых концентратов. Но мы считаем, что основная их опасность — это метиловый спирт, соли мышьяка, свинца, кадмия и ртути. Кроме того, в состав вкусовых концентратов входит 5-гидроксиметилфурфурол — это мощнейший канцероген, тератоген и мутаген. Кроме того в данных концентратах мы находим ванилин, фенилэтиловый спирт, многочисленные супераллергенные синтетические ароматизаторы, фенолы.

«СП»: — Ну а какова, по вашим экспертным оценкам, доля фальсификата на российском рынке крепкого алкоголя?!

— Отвечу прошлогодними словами бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, обещавшего до нового года начать борьбу с фальсификаторами: «Сейчас идут проверки, у нас огромное количество как бы коньяка, но на самом деле, мы приблизительно знаем кто и что, и я думаю, что около 40% продукции на коньячном рынке — это фальсификат».

Но «кто и что» видимо, оказалось из курируемого Александром Геннадьевичем Северо-Кавказского региона, и к радости всех фальсификаторов, его борьба свелась лишь к повышению минимальной стоимости бутылки коньяка объемом 0,5 литра с 322 до 371 рублей и нормативному размытию понятия «коньячный дистиллят» и «этиловый спирт», что привело к росту риска фальсификации коньяков.