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Новый молочный бренд «Семейное дело» запустят в Подмосковье 1 июня
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Новый молочный бренд «Семейное дело» запустят в Подмосковье 1 июня 

РИАМО 21 минуту назад
Фото: РИАМО
Новый молочный бренд «Семейное дело» запустят 1 июня на одном из производств в подмосковном городском округе Дмитров, в церемонии примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении Минсельхозпрода региона.
«Всемирный День молока министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметит открытием нового продукта на одном из производств городского округа Дмитров в Подмосковье. Министр примет участие в туре на завод и ферму «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» и даст старт новому молочному бренду «Семейное дело», — говорится в сообщении.
После торжественного открытия нового бренда состоится экскурсия на завод с демонстрацией полного цикла производства молочной продукции. Гости смогут пообщаться и задать вопросы основателю бренда Владиславу Чебурашкину, а также главному технологу производства, и, конечно, продегустировать продукцию.
«Запуск новой линии и первой партии молочных продуктов — это показатель того, что предприятие не просто хорошо работает, а постоянно стремится к обновлению производства. Здесь производится молочная продукция высшего качества, и она идет не только на прилавки нашей области, но и столицы, и других регионов. Правительство Подмосковья всегда было рядом с компанией «Братья Чебурашкины. Семейная ферма», и в дальнейшем также будет помогать ей с реализацией новых проектов», — отметил Разин.
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