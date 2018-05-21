Новый молочный бренд «Семейное дело» запустят в Подмосковье 1 июня

Новый молочный бренд «Семейное дело» запустят 1 июня на одном из производств в подмосковном городском округе Дмитров, в церемонии примет участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин , говорится в сообщении Минсельхозпрода региона.

«Всемирный День молока министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметит открытием нового продукта на одном из производств городского округа Дмитров в Подмосковье. Министр примет участие в туре на завод и ферму «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» и даст старт новому молочному бренду «Семейное дело», — говорится в сообщении.

После торжественного открытия нового бренда состоится экскурсия на завод с демонстрацией полного цикла производства молочной продукции. Гости смогут пообщаться и задать вопросы основателю бренда Владиславу Чебурашкину , а также главному технологу производства, и, конечно, продегустировать продукцию.