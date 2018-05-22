Подмосковье будет искать новых инвесторов на ПМЭФ‑2018 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин в составе делегации правительства Московской области примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая.
«Главной целью участия подмосковного правительства в Петербургском международном экономическом форуме в этом году станет поиск и привлечение в регион новых инвесторов», — отметил Разин.
Глава региона сообщил, что на ПМЭФ-2018 подмосковные власти планируют заключить 20 соглашений на общую сумму около 30 миллиардов рублей. Большая часть соглашений будет аграрной.