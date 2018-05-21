Глухонемые смогут общаться в соцсетях на языке жестов

Американские инженеры решили облегчить жизнь глухонемых людей и разработали устройство, которое поможет им общаться в Интернете. Сейчас люди с ограниченными возможностями делают это традиционным способом — набирая буквы на клавиатуре. Новый девайс позволит им использовать привычный жестовый язык. «КВ» спросил у пользователей, насколько это будет востребовано у сообщества.

Новинка, разработанная учеными из Джорджии, по своему внешнему виду напоминает кольцо на большой палец и браслет, соединенные друг с другом и с компьютером. Прибор с помощью сенсоров считывает жесты руки и трансформирует их в текст, который появляется на экране. Насколько это будет востребовано у глухонемых? Интернет для людей с особенностями стал настоящим спасением, потому что в сети они могут свободно общаться, не обращая внимания на недуг.

— Что касается интернет-общения, глухонемые люди гораздо более продвинуты в нем, чем мы, — объясняет Влад Топоров, оказывающий поддержку людям с ограниченными возможностями. — Например, почти каждый из них освоил скайп и свободно разговаривает жестами с помощью видеотрансляции. Язык жестов более близок для этих людей, потому что пишут они не всегда правильно, у них часто нет падежей и знаков препинания. На мой взгляд, это устройство может быть востребовано, но не сразу. Нужно время.

Есть и другое мнение — люди с ограниченными возможностями привыкли переписываться в сети традиционными способами, и у них нет нужды переучиваться.

Глухонемые люди не испытывают неудобства или дискомфорта, набирая текст на клавиатуре, — отмечает Марк Абрамович из Челябинска. — Люди привыкают ко всему, а на крайний случай есть скайп. Общаясь с глухонемыми, слышащие собеседники часто думают, что они пишут с ошибками из-за неграмотности. Но на самом деле, это не ошибки, это особенности их восприятия речи. Восприятие слуха не позволяет правильно понимать структуру предложения. Поэтому сообщения от них часто выглядят так: «Привет как твои дела ты сегодня кушать будешь?». Интересно было бы посмотреть, как выглядит изобретение. Но не думаю, что в России в нем будет необходимость.

Разработчики считают, что девайс будет так же полезен людям, страдающим артритом и другими заболеваниями суставов. Пока его еще нет в продаже, устройство существует только в образе прототипа.

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