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Сисянец — эротическая косплеерша из Японии придумала новый способ носить рюкзак
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Сисянец — эротическая косплеерша из Японии придумала новый способ носить рюкзак 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Новый модный тренд из Страны восходящего солнца готов положить мужчин на лопатки: пышногрудые японские красотки подчеркивают свои прелести с помощью лямок рюкзака. Этот способ придумала популярная косплеерша, и, возможно, благодаря твиттеру он начнет триумфальное шествие по миру.
Юи Окада, эротическая косплеерша из Японии, известная в твиттере под ником @dotetinyui, продемонстрировала миру новый способ ношения рюкзака.
リュックをおっぱいで背負うx pic.twitter.com/hrj7Jx1eNP
— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 12 мая 2018 г.
Англоязычные журналисты уже окрестили новый тренд «boobpack» (от слов boobs — «сиськи» и backpack — «рюкзак», «ранец»), что можно перевести на русский как «сисянец».
ニットで胸かけリュック。 pic.twitter.com/2Q0Un151Ne
— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 15 мая 2018 г.
Возможно, это самый правильный способ ношения рюкзака для грудастых девушек, но в любом случае фанаты Юи Окады были в восторге, и Юи продолжила публикации на тему (пока не раскрыв ее до конца).
昨日のはこんな感じに挟み込んでるだけだから痛くないよん♥ pic.twitter.com/sV9FeOcixX
— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 12 мая 2018 г.
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