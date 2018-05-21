Сисянец — эротическая косплеерша из Японии придумала новый способ носить рюкзак

Новый модный тренд из Страны восходящего солнца готов положить мужчин на лопатки: пышногрудые японские красотки подчеркивают свои прелести с помощью лямок рюкзака. Этот способ придумала популярная косплеерша, и, возможно, благодаря твиттеру он начнет триумфальное шествие по миру.

Юи Окада, эротическая косплеерша из Японии, известная в твиттере под ником @dotetinyui, продемонстрировала миру новый способ ношения рюкзака.

リュックをおっぱいで背負うx pic.twitter.com/hrj7Jx1eNP

— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 12 мая 2018 г.

Англоязычные журналисты уже окрестили новый тренд «boobpack» (от слов boobs — «сиськи» и backpack — «рюкзак», «ранец»), что можно перевести на русский как «сисянец».

ニットで胸かけリュック。 pic.twitter.com/2Q0Un151Ne

— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 15 мая 2018 г.

Возможно, это самый правильный способ ношения рюкзака для грудастых девушек, но в любом случае фанаты Юи Окады были в восторге, и Юи продолжила публикации на тему (пока не раскрыв ее до конца).

昨日のはこんな感じに挟み込んでるだけだから痛くないよん♥ pic.twitter.com/sV9FeOcixX

— 岡田ゆい@6/10大阪コスハイ (@dotetinyui) 12 мая 2018 г.