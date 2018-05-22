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В Мексике женщина забеременела в 70 лет
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В Мексике женщина забеременела в 70 лет 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
70-летняя жительница Мексики Мария де ла Луз прибыла в больницу с жалобой на тошноту, головокружение и слабость и заявила, что беременна. Врачи сначала отказались верить пациентке — и провели около десятка тестов, которые подтвердили: женщина действительно ждет ребенка и находится на шестом месяце беременности.
Никаких подробностей своей личной жизни и наступления столь поздней беременности 70-летняя мексиканка раскрывать не стала. Не исключено, уточняет западное издание Daily Mail, что она могла воспользоваться технологией искусственного оплодотворения.
В настоящий момент доктора пристально наблюдают за пациенткой и течением беременности. По их словам, все проходит без осложнений, однако малыш определенно появится на свет путем кесарева сечения (из-за солидного возраста матери противопоказаны самостоятельные роды).
К слову, в феврале прошлого года женщина из Испании успешно родила двойню в 64 года.
Фото: архив редакции
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