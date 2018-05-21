7 галстуков, которые расскажут о мужчине твоей мечты лучше любого гороскопа

Как часто влюбленная девушка обращается к гороскопам или гаданиям на картах таро? Лукавить бесполезно, поэтому будем откровенны: постоянно. Сидишь погрустневшая у экрана разгоряченного ноутбука и выясняешь все о местоположении, характере и привычках второй половинки. А потом, скрестив пальчики, надеешься, что вымученная информация — истинная правда. Я знаю, как облегчить сентиментальные страдания. Необходимо лишь при встрече или по фотографиям в социальных сетях рассмотреть принт на галстуке суженого.

Врачи, адвокаты, госслужащие, коммерсанты, бизнесмены и журналисты начинают свой день с обвязывания шелкового лоскута вокруг шеи. Галстук — символ делового мира и аксессуарная привилегия настоящего мужчины. Если объект мечтаний брезгует его ношением, он автоматически заносится в список недостойных кандидатов для хвастовства перед подругами или знакомства с родителями. Рожденная в викторианской Англии, эта разновидность шейного платка, словно зеркало, отражает сущность своего обладателя. Я предлагаю научиться считывать послания, заключенные полосках, горошине или турецких завитушках. Законодатель британской моды Бо Браммел в моем воображение повторил слова Гагарина и велел начинать с легендарного слова. Поехали!

Одноцветные

В магазинах существует во всех возможных оттенках и в многочисленных тканевых вариантах. Монархия цвета упрощает решение проблемы сочетания галстука и рубашки. В офис допустимы темно-синие и винные, на парадный ужин — светлые, на торжественные события — приглушенные голубые и красные тона, в выходные дни — коричневые или зеленые гаммы. Если объект слишком часто появляется на публике таким, как сказано выше, на романтику можно не надеяться. Человек он слишком занятой и конкретный, уделяющий время ненаглядной карьере. Даму может ободрить щедро украшенная узорами рубашка. Тогда «крават» выступает лишь оазисом спокойствия в костюмном образе.

Полосатые

Диагональные линии указывают на то, что владелец галстука одевается в англо-саксонской манере и наделен качествами настоящего джентльмена. Изначально геометрия обозначала принадлежность к определенной школе, университету, группе или клубу. В наши дни подобная информация устарела. Сельские сочетания цветов (зеленый, бордовый, коричневый или желтый) подскажут, что в скором времени вам будет подарен букет полевых ромашек или романтичное свидания на крыше с видом на город, подсвеченный миллионами огней.

В горошек

Вечная классика, которую позволяет себе даже президент в комплекте с синим костюмом и хрустящей рубашечной белизной. В условиях гражданского выпендрежа намекает, что принц склонен к романтическим авантюрам, но десять раз подумает перед решительными действиями. Наберитесь терпения, запаситесь анекдотами, ведь россыпь круглешков сигнализирует о наличии хорошего чувства юмора. Скромничать будет ровно до тех пор, пока вы не узнаете друг друга получше. Поэтому усмиряем гордость и берем инициативу в свои руки.

С узором пейсли

Считается традиционно английским, но имеет восточное происхождение. Лихо закрученные абстракции на основе символов плодородия великолепно смотрятся на матовом шелке. В простонародье именуются «турецким огурцом». Для делового стиля неприемлемы, что указывает на творческую профессию вашего избранного или на итальянский темперамент. Но будьте осторожны! Экстравагантный принт сиреной трезвонит о завышенном самолюбии. Вот один из характерных портретов. Современный европижон — загорелый, в замшевых мокасинах на босу ногу, в пиджаке с драпированным платочком и глаженых джинсах. Будьте готовы бесконечно повторять о том, как сногсшибательно он выглядит.

Галстуки «с фантазией»

Иногда дизайнеры одежды бунтуют и могут давать полную волю своему воображению. Именно поэтому деловитость удаляется и уступает место буйству цветов, изображению природных явлений, картинкам и специфическим размерам галстучного хвоста, как в сумасбродных 80-х. Увидели на ткани разбросанные якоря или обнаженных женщин? Не спешите обвинять в пошлости и убегать к более ответственному мужчине. За эпатажем и стилистической наглостью, как правило, маскируют неуверенность и бунтарскую сущность. С таким спутником жизни скучать от банальных ухаживаний вам точно не придется. С ветерком прокатит на мотоцикле, устроит незабываемое свидание в парке Горького с умилительным кормлением белок и дегустацией чайного мороженого. Я мотивирую притянуть его ближе и не отпускать.

Шотландская клетка

Самая известная разновидность клетки (а именно тартан) временами кочует c традиционных килтов на периметр галстуков. Итальянцы носят такие экземпляры с темным деловым костюмом, в Великобритании сочтут неуместным из-за его ремесленного происхождения. Во всех остальных странах пересечение полос под углом 90 градусов говорит о чувстве индивидуализма и профессорском интеллекте. С таким мужчиной темы диалогов выбирают с осторожностью студентки, которая пишет курсовую работу. Обсудите, например, метафорический слог Набокова или образный кинематограф Джима Джармуша . Парадоксально, но вы рискуете попасть на «пересдачу» — второе свидание.

Гусиная лапка, ломаная клетка или елочка

Многие галстуки, особенно из жаккардовых тканей, напоминают рисунки тканей пиджаков. В большинстве случаев эти узоры сложны в комплектации, поэтому на спирали вашей жизни появился амбициозный трудоголик, консерватор и неугомонный фантазер. Есть шанс, что в моде он разбирается не хуже блогера или редактора глянцевого издания. Кандидат в мужья будет компетентен обсудить принт мадмуазель Шанель и станет отличным компаньоном в шопинг-марафонах. Наверняка он еще и знает пару-тройку иностранных языков. Так что готовьтесь делать комплименты его кравату и мелодично произносить это слово!

На этом мой краткий путеводитель по текстильному зеркалу души вашего ненаглядного обрывается. Конечно, модный журналист отличается от экстрасенса. Он может расписать глобальную картинку. Совпал ли рисунок галстука с характером мужчины, дорогие дамы при близком общении проверят самостоятельно. Желаю удачи!

Арина Яганова