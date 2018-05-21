Сколько нужно стоять в планке?

Спортсменов, которые освоили планку совсем недавно, часто интересует вопрос, сколько нужно стоять в планке, чтобы она принесла эффективность — укрепила все мышцы и помогла подтянуть живот. Большинство тренеров сходятся во мнении, что для начала будет достаточно 30 секунд планки за один подход. Многие люди начинают с 15-20 секунд, так как плохая физическая подготовка не позволяет выдержать дольше.

На первых тренировках нужно стремиться к 30 секундам планки в четырех подходах с небольшими перерывами, далее нужно будет добавлять по несколько секунд к каждому подходу.

С точки зрения пользы и достижения результата время, проведенное в планке, не настолько важно, как способность удерживать правильное положение. При выполнении планки на локтях они должны располагаться строго под плечами, то же самое относится к планке с запястий. Ноги и спина должны быть прямыми, особенно важно контролировать отсутствие прогиба в пояснице, оно не только снижает эффективность, но и увеличивает нагрузку на позвоночник. Во всем теле должно быть сильное напряжение, ощутимее всего будет напряжение в области живота и ягодиц, таз должен слегка подкручиваться вперед, то есть в сторону рук.

Понаблюдайте за своими ощущениями, и вы поймете, сколько времени в планке будет достаточно именно для вас. Если уже спустя 20 секунд вы понимаете, что некоторые мышцы не выдерживают напряжения и расслабляются, а спина начинает прогибаться, то держать подобие планки дальше не имеет смысла. Будет целесообразнее отдохнуть около минуты и сделать еще один подход с новыми силами и правильной техникой.

На основании эксперимента среди участников со средней физической подготовкой было установлено, что среднее время в планке с правильной техникой составляет 1 минуту 30 секунд для девушек и 1 минуту 46 секунд для парней. Отсюда следует вывод, что время, к которому нужно стремиться составляет две минуты. Как только вы сможете удерживать базовую планку на предплечьях две минуты, это будет означать, что мышцы кора выдерживают нагрузки, то есть ваша физическая подготовка на нормальном уровне.

Конечно же в мире профессионального спорта и людей с высокой физической подготовкой рекорд времени в планке будет намного выше. Мировой рекорд по времени в планке среди мужчин установил спортсмен из Китая Мао Вэйдун в 2016 году, он провел в положении 8 часов 1 минуту. Аналогичный рекорд среди женщин был установлен в 2015 году, Мария Калимера провела в положении планки 3 часа 31 минуту.

Для любительского уровня двух минут в планке будет вполне достаточно, при достижении этого результата можно ставить перед собой новые цели. Ставить перед собой цель увеличения времени в планке более двух минут целесообразно только в той ситуации, когда человек стремится поставить новый мировой рекорд. Если тренировки проводятся с целью похудения и обретения хорошей формы, то не нужно увеличивать время, нужно менять сложность планки. Используйте сопротивление или утяжеление, попробуйте планку стоя на одной руке или ноге, а также динамическую планку. Это упражнение настолько многогранно и вариативно, что тренировки с ним никогда не станут скучными, для каждого уровня подготовки найдется подходящая модификация планки.

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