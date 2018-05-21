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Змеелов: гадюки этим летом выйдут из тени
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Змеелов: гадюки этим летом выйдут из тени 

Газета.Ru 17 минут назад
Змеелов Герман Коршунов рассказал, как избежать укуса гадюки во время отдыха, передает НСН.
"Гадюки не любят тень. Поэтому чаще всего их можно встретить на вырубках, где есть пеньки, хворост, мелкие кусточки. Довольно редко их можно увидеть в лесу. Там они любят обитать на бугорках и возвышенностях.
Если же вы все-таки умудрились на нее наступить, то даже тогда она постарается удрать. При укусе паниковать тоже не стоит: он не смертельный. Нужно просто сразу обратиться к врачу. Возможно, вам будет плохо пару дней, не более", — заявил змеелов.
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