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Широкая талия и съехавшая грудь: как молодая мама Кайли Дженнер выглядит без фотошопа
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Широкая талия и съехавшая грудь: как молодая мама Кайли Дженнер выглядит без фотошопа 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
На фото выше — селфи, которое мама маленькой Сторми Кайли Дженнер сделала во время вылазки с друзьями в один из ресторанов в Майами. Стратегически расположенная куртка и ракурс делают фигуру Кайли идеальной. А ниже снимок, в тот же день сделанный папарацци. На нем видно, что скулы звезды реалити не так остро очерчены, набухшая грудь кормящей мамы съехала в спортивном лифе на живот, а расплывшаяся талия пока что оставляет желать лучшего.
Конечно, все эти изменения в организме молодой женщины объяснимы, и никто не требует от нее немедленного восстановления — однако, кажется, она могла бы подбирать и более подходящую ее новому типу фигуры одежду. Согласна?
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Фото:Instagram, East News/ Mega
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