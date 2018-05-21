Широкая талия и съехавшая грудь: как молодая мама Кайли Дженнер выглядит без фотошопа

На фото выше — селфи, которое мама маленькой Сторми Кайли Дженнер сделала во время вылазки с друзьями в один из ресторанов в Майами. Стратегически расположенная куртка и ракурс делают фигуру Кайли идеальной. А ниже снимок, в тот же день сделанный папарацци. На нем видно, что скулы звезды реалити не так остро очерчены, набухшая грудь кормящей мамы съехала в спортивном лифе на живот, а расплывшаяся талия пока что оставляет желать лучшего.

Конечно, все эти изменения в организме молодой женщины объяснимы, и никто не требует от нее немедленного восстановления — однако, кажется, она могла бы подбирать и более подходящую ее новому типу фигуры одежду. Согласна?

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Фото:Instagram, East News/ Mega