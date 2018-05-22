Трын-трава: самые опасные растения Москвы и Подмосковья

К счастью, мы живем не в Австралии и не в тропических лесах, где даже самое безобидное на вид животное или растение может запросто убить взрослого человека. Тем не менее, некоторые опасные растения есть и у нас в центральном регионе, и зачастую на вид их невозможно отличить от безобидных собратьев. Каких растений стоит опасаться во время прогулок на природе — в материале портала Москва 24.

Волчьи ягоды Про опасность волчьих ягод все знают еще со школьной скамьи: маленькие красные ягоды, которые ни в коем случае нельзя есть. Но на самом деле волчьи ягоды — это целое семейство, объединяющее несколько видов. Среди них — белладонна, волчеягодник и вороний глаз. Так что опасные для жизни ягоды могут быть не только красными, но даже черными, белыми и оранжевыми.

Такие ягоды содержат сильнейший яд соланин, из-за которого может наступить летальный исход, причем для этого достаточно всего нескольких ягод. Конечно, врачи скорой помощи могут спасти человека от такого отравления, но к большому сожалению, скорая помощь пока не настолько крутая, чтобы за пару минут прилетать на квадрокоптере по вызову, поступившему из лесной чащи. Поэтому главное правило очень простое и вполне адекватное: не знаешь — не ешь.

И ты, Брут? Ландыши принято считать главными предвестниками весны: ну казалось бы, как такой миленький цветок на деле может оказаться безжалостным предателем? Очень просто: в красных ягодах ландыша содержатся сердечные гликозиды и стероидные сапонины.

Первые в терапевтических дозах способны оказывать положительное воздействие на нервную и мочевыделительную системы и даже обладают антисептическим эффектом. Но если эту дозу превысить, гликозиды сработают наоборот, что чревато ухудшением сердечной проводимости и нарушением передачи нервных импульсов.

Что касается стероидных сапонинов, они способствуют развитию атеросклероза, снижают артериальное давление и могут повлиять на дыхательную систему. Осложняет ситуацию то, что иногда ландыши растут по соседству с брусникой, и перепутать эти ягоды очень легко.

Куриная слепота Растение, которое принято называть куриной слепотой — не что иное, как лютик едкий. Несмотря на то, что этот цветок — неотъемлемая часть народной медицины, его лекарственные свойства проявляются только в сушеном виде.

Наоборот, свежий лютик способен вызывать сильное раздражение слизистых оболочек и даже спазм гортани. В редких случаях содержащиеся в нем вещества способны привести к некрозу тканей, так что если увидите эти желтые цветочки, лучше держитесь от них подальше.

Трава Геракла Такое же безобидное на вид, но все же опасное растение — борщевик Сосновского, которое часто можно встретить практически везде: от свалок и пустырей, до обочин дорог.

Борщевик опасен тем, что его сок при контакте с солнечными лучами способен вызывать серьезные ожоги, которые впоследствии покрываются волдырями. При этом сами ожоги получаются глубокими, из-за чего долго заживают.

В тяжелых случаях при поражении больших участков тела ожоги могут сопровождаться тошнотой, повышением температуры тела и даже лихорадкой. А больше всего борщевик опасен для астматиков: у них может наступить удушье.

Осока Красивым, но опасным растением можно считать и осоку, которая чаще всего растет возле берегов водоемов. Из-за особенностей строения листьев, на вид гладкие стебли осоки при неосторожном прикосновении могут оставить глубокие и болезненные порезы.

Несмотря на это, сложно представить себе ситуацию, в которой человек сможет изрезать себя осокой так, что дело дойдет до серьезной кровопотери (впрочем, лучше не зарекаться), так что главная опасность осоки состоит не в этом.

Глубокие и узкие порезы на коже, которые возникают от листьев осоки, для микробов примерно то же, что и четырехкомнатная квартира в центре Москвы для любого человека — вы вряд ли найдете тех, кто не захочет там поселиться. Так что порезы от осоки чреваты всевозможными заболеваниями, вплоть до заражения крови.