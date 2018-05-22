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Хозяйка устроила умирающему от рака псу незабываемые последние дни
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Хозяйка устроила умирающему от рака псу незабываемые последние дни 

Lenta.ru 26 минут назад
Фото: Lenta.ru
Австралийка Бриана Мэй решила подарить незабываемые впечатления заболевшему раком псу-поводырю по кличке Исаак, который на протяжении долгих лет сопровождал ее слабовидящего брата. Девушка составила список из 20 дел, которые она должна успеть реализовать с псом, пока он жив, пишет Daily Mail.
За отведенные лабрадору несколько недель Мэй в числе прочего запланировала сводить его на пляж, накормить деликатесами, отправить на специальный массаж для собак и йогу для псов, устроить для приятелей Исаака вечеринку и пикник, ввязаться в неприятности с участием полиции, накормить его мороженым для собак и женить.
Таким образом девушка намерена отблагодарить Исаака за годы верной службы ее семье. «Исаак — самая крутая из известных мне собак. Он помогает моему двоюродному брату путешествовать. Он лучший приятель на свете… Я люблю его», — говорит австралийка.
Список был составлен при помощи участников группы Cool Dog Group в Facebook. Мэй попросила помощи в составлении списка обязательных дел у владельцев домашних животных со всего мира. Для наглядности девушка просила присылать фотографии с активностей, которые хозяева собак организовывали питомцам.
На просьбу откликнулись сотни пользователей. «Некоторым этот список может показаться глупым, но Исаак — собака-поводырь в отставке, немало вещей из этого списка ему предстоит делать впервые», — объясняет девушка.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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