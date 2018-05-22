IKEA — черная дыра: мужской секретный репортаж о том, как исчезает время

Вы когда-нибудь оказывались в магазине IKEA без малейшего понятия, зачем вы туда приехали? Так работает магия черной дыры под названием IKEA. Она нежно затягивает вас своими невидимыми скандинавскими щупальцами и не отпускает, пока вы не купите хотя бы одну вещь, которой в вашем доме не будет абсолютно никакого применения.

Парень, опубликовавший эту смешную фотоисторию, как никто другой знаком с этим ощущением, поскольку недавно снова оказался со своей женой в этом огромном магазине непонятно с какой целью. Пытаясь найти хоть какой-то смысл в очевидно бесполезной поездке, он решил задокументировать этот шопинг и поделиться с другими интернет-пользователями. Выжил ли он? И, что важнее, получилось ли у него уйти оттуда, не купив ничего? Читайте эту нелепую и до смешного жизненную хронику, чтобы узнать ответы.

Источник: Bored Panda

«Мы здесь. Наша квартира обставлена мебелью. Я не уверен, что знаю, зачем мы опять сюда приехали».

«Похоже, отчасти мы здесь ради обеда».

«Я испачкал фруктовым лиловым соусом свои штаны. По традиции. Скорее всего, не отстирается. На Facebook моя тетя советует полить пятно кипятком. Потом она добавляет, что сначала надо снять штаны».

«Не увидев никаких указаний по поводу того, где оставить тележку для перевозки еды, я оставил ее тут. Надеюсь, она не доставит неудобств».

«Возможно, мы здесь ради корпоративных решений для хранения. Моя жена говорит: «Может, когда у нас будет восемь детей». У нас ноль детей. Мы идем дальше».

«Мы разглядываем свечи. У нас много свечей. Мы купили все наши свечи в IKEA. Эти не сильно отличаются».

«Жена спросила, что я думаю по поводу такого решения для хранения. Я сказал: «У нас нет для этого места». Очевидно, это был неправильный ответ».

«Похоже, мы тут из-за зеркала. Я начинаю припоминать разговор, в котором она высказала это желание».

«Это не зеркало. Наша конечная цель остается такой же загадочной, как маленькие точки над буквами на этикетках товаров».

«Жена очарована мягкими игрушечными крысами. Это не настораживает меня, хотя я удивлен, что крысы лежат на самом видном месте витрины. Это странный маркетинговый ход».

«Еще крысы. Я начинаю подозревать, что они имеют какое-то весомое значение в шведской культуре».

«Жена отметила, что эти ложки очень крепкие. Наши другие мерные ложки не кажутся мне ненадежными с точки зрения конструкции».

«”Вот где надо брать салфетки”, — заявляет она. Я должен согласиться, что, очевидно, она права».

«”Готов?” — спрашивает жена. Я отвечаю утвердительно, но не уверен, что знаю, о чем она».

«”Это будет очень симпатично”, — говорит жена. Я высказываю сомнения, стоит ли вешать изображение неизвестной женщины на свою стену. Жена говорила о рамке. Я словно хожу по тонкому льду».

«Мы живем в подвале. Я опасаюсь за жизнь любых растений, которые мы приносим домой».

«”Что это вообще такое?” — спрашивает жена. Этикетка не дает никаких ответов».

«Супруга говорит, что они напоминают ей баобабы. Я терпеливо объясняю ей, что баобабы сотни футов в высоту. У нее отслоится сетчатка, если она и дальше будет так закатывать глаза».

«Меня поймали».

«Мы на кассе. У нас крышка для микроволновки, сахарница и разделитель для ящиков. У нас нет зеркала. «Я хочу мороженое», — говорит жена».

«”Я все равно люблю тебя, даже если мне приходится”, — говорит жена. Я ее тоже люблю».