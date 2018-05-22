В России запретят добавлять в алкоголь кофеин и панты морала

Роспотребнадзор определил тонизирующие вещества, которые не могут содержаться в слабоалкогольных напитках с долей этилового спирта ниже 15 процентов. Их перечень размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

К числу таких запрещенных веществ ведомство отнесло кофеин, экстракт из пантов марала и оленя, а также такие растения как акантопанакс, аралия высокая, женьшень, заманиха высокая, большеголовник сафлоровидный, лимонник китайский, нотопанакс, очиток, родиола розовая, санчи, корень Гинуры перистонадрезной, стеркулия, турнера возбуждающая, элеутерококк колючий.

В Роспотребнадзоре отмечают, что все эти вещества — тонизирующие, то есть они превращают алкогольный коктейль в энергетик.

Напомним, что с начала текущего года в России запрещено производство и оборот алкогольных энергетиков, за исключением тех, которые предназначены на экспорт.

Предполагаемая дата вступления с силу новых ограничений — третий квартал 2018 года.