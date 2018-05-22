Ещё
В России запретят добавлять в алкоголь кофеин и панты морала
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России запретят добавлять в алкоголь кофеин и панты морала 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Роспотребнадзор определил тонизирующие вещества, которые не могут содержаться в слабоалкогольных напитках с долей этилового спирта ниже 15 процентов. Их перечень размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.
К числу таких запрещенных веществ ведомство отнесло кофеин, экстракт из пантов марала и оленя, а также такие растения как акантопанакс, аралия высокая, женьшень, заманиха высокая, большеголовник сафлоровидный, лимонник китайский, нотопанакс, очиток, родиола розовая, санчи, корень Гинуры перистонадрезной, стеркулия, турнера возбуждающая, элеутерококк колючий.
В Роспотребнадзоре отмечают, что все эти вещества — тонизирующие, то есть они превращают алкогольный коктейль в энергетик.
Напомним, что с начала текущего года в России запрещено производство и оборот алкогольных энергетиков, за исключением тех, которые предназначены на экспорт.
Предполагаемая дата вступления с силу новых ограничений — третий квартал 2018 года.
Российская Газета: последние новости
Принц Гарри и Меган Маркл поженились Герцогиня Кейт Миддлтон родила мальчика Из-за "черной" зарплаты амурчанка осталась без помощи государства
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Кузьмина лезет на стенку из-за отсутствия интима15
Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью11
Варнава показала грудь без пластики75
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным7
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг4
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение