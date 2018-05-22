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Слабоалкогольные напитки лишат пантов
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Слабоалкогольные напитки лишат пантов 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Роспотребнадзор планирует запретить ряд тонизирующих добавок в слабоалкогольные напитки. Перечень веществ обозначен в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро".
В напитки, содержащие менее 15% спирта, нельзя будет добавлять кофеин, содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате), панты марала и оленя, а также извлечения из них, 14 видом растений, в числе которых женьшень, копеечник и лимонник китайский.
В документе отмечается, что запрет не касается продукции, производимой на экспорт.
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