Слабоалкогольные напитки лишат пантов

Роспотребнадзор планирует запретить ряд тонизирующих добавок в слабоалкогольные напитки. Перечень веществ обозначен в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает "Уралинформбюро"

В напитки, содержащие менее 15% спирта, нельзя будет добавлять кофеин, содержащие кофеин растения и экстракты (чай, кофе, гуарана, мате), панты марала и оленя, а также извлечения из них, 14 видом растений, в числе которых женьшень, копеечник и лимонник китайский.

В документе отмечается, что запрет не касается продукции, производимой на экспорт.