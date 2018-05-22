Ещё
Под ягодицами Квитко «прогнулся» капот машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под ягодицами Квитко «прогнулся» капот машины 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Подписчиков насмешило новое фото Анастасии.
Формы российской Кардашьян уже давно стали притчей во языцех. Кажется, с каждым днем ее талия становится все тоньше, а попа и грудь набирают объем. В отличие от Ким, Квитко не позволяет себе выложить ни одного снимка в неудачном ракурсе, а уж тем более — без предварительной обработки.
С фотошопом Настя зачастую перебарщивает, и ее фигура смотрится уже неестественно. «Как мультяшка», — шутят даже преданные фанаты. Вот и новое фото, на котором Квитко уселась на капот дорогой машины, вызвал не только восхищение, но и насмешки.
«Даже капот прогнулся», — посмеялись комментаторы в Instagram, оценив пышные формы Насти и странные тени на автомобиле. Да уж, кажется, впечатляющие параметры Квитко уже давно обогнали знаменитую попу Кардашьян. Но, с другой стороны, она всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались больше и аппетитнее.
Недавно модель опубликовала снимок в своем микроблоге, где стоит в белом бикини, соломенной шляпе и очках, повернувшись ко всем спиной. Вид с такого ракурса открывается невероятный: огромные ягодицы модели, больше похожи на футбольные мячи. То же самое можно сказать и о ее бюсте. Когда девушка делится с подписчиками фото с любимой собачкой, которую нежно прижимает к груди, некоторые беспокоятся, как бы та ее не задушила.
При этом сама красотка не комментирует, как стала обладательницей таких форм. Но кадры, которые иногда удается сделать папарацци, доказывают: на самом деле фигура Квитко не такая идеальная, как на фото. Все-таки мастерство профессиональных фотографов и ретушеров творят чудеса!
Анастасия Квитко забыла втянуть живот на фото
Звезды, которым стоит запретить носить микрошорты
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Дочь Турчинского поделилась сокровенными воспоминаниями об отце Как тростинка: Дарья Пынзарь неожиданно похудела Гарри уговаривали как могли, но он не подписал брачный договор
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Кузьмина лезет на стенку из-за отсутствия интима15
Девушка с редчайшим заболеванием стала моделью11
Варнава показала грудь без пластики75
«Голое» платье Сиары стало самым откровенным7
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг4
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
06:35
Как быстро вы соображаете: проверьте мозг
Психология
04:41
От этих частей тела пора избавляться
Здоровье
04:14
Звёзды, которые оконфузились на публике
Звёзды
05:15
Тайны голливудских звёзд, которые мало кто знает
Звёзды
00:46
Сын Шукшиной: «Хочу, чтобы этот ребенок сдох!»
Звёзды
00:23
Волочкова сравнила себя с Кшесинской
Звёзды
12:09
Что стало с супермоделями девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение