Под ягодицами Квитко «прогнулся» капот машины

Подписчиков насмешило новое фото Анастасии.

Формы российской Кардашьян уже давно стали притчей во языцех. Кажется, с каждым днем ее талия становится все тоньше, а попа и грудь набирают объем. В отличие от Ким, Квитко не позволяет себе выложить ни одного снимка в неудачном ракурсе, а уж тем более — без предварительной обработки.

С фотошопом Настя зачастую перебарщивает, и ее фигура смотрится уже неестественно. «Как мультяшка», — шутят даже преданные фанаты. Вот и новое фото, на котором Квитко уселась на капот дорогой машины, вызвал не только восхищение, но и насмешки.

«Даже капот прогнулся», — посмеялись комментаторы в Instagram, оценив пышные формы Насти и странные тени на автомобиле. Да уж, кажется, впечатляющие параметры Квитко уже давно обогнали знаменитую попу Кардашьян. Но, с другой стороны, она всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались больше и аппетитнее.

Недавно модель опубликовала снимок в своем микроблоге, где стоит в белом бикини, соломенной шляпе и очках, повернувшись ко всем спиной. Вид с такого ракурса открывается невероятный: огромные ягодицы модели, больше похожи на футбольные мячи. То же самое можно сказать и о ее бюсте. Когда девушка делится с подписчиками фото с любимой собачкой, которую нежно прижимает к груди, некоторые беспокоятся, как бы та ее не задушила.

При этом сама красотка не комментирует, как стала обладательницей таких форм. Но кадры, которые иногда удается сделать папарацци, доказывают: на самом деле фигура Квитко не такая идеальная, как на фото. Все-таки мастерство профессиональных фотографов и ретушеров творят чудеса!

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