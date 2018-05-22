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Телеканал TiJi устроит гостям «Мультимира» большой пиратский квест
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Телеканал TiJi устроит гостям «Мультимира» большой пиратский квест 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В этом году телеканал TiJi запланировал большую и очень интересную программу на фестивале «Мультимир». Настоящая подводная лодка, квест «В поисках сокровищ», роспись сладких пряников, заряд витамина D3 и много-много всего интересного. Все на борт!
Малышей ждет настоящий пиратский квест, который телеканал организует совместно с агентством KID Праздник. Дети должны будут искать сокровища на всей территории фестиваля! А сладкоежки смогут расписать свой собственный пряничный корабль.
Когда малыши набегаются, «выкопают» клад и успокоятся, на стенде TiJi их ждет настоящая подводная лодка из мультфильма «Пиратка и Капитан». Там они смогут посмотреть в подзорную трубу и сделать бесплатное фото на память. «Розовый Череп» под предводительством Пиратки и Капитана бороздит просторы Великого моря в поисках сокровищ. Но куда важнее сокровищ приключения и дружба!
Подробная программа стенда TiJi скоро появится официальном сайте фестиваля. Напомним, что в этом году «Мультимир» пройдет на ВДНХ с 30 мая по 3 июня.
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