В роддом с визой: 7 российских звезд, которые уехали рожать за границу

Над вопросом «В каком роддоме должен появиться на свет наследник?» ломает голову каждая беременная женщина. И неудивительно. В таком деле мелочей не бывает, особенно для звезд. Важно все — от квалификации персонала и оснащения родблоков до возможности… выставить охрану в холле больницы.

Сегодня «Летидор» решил вспомнить российских звездных мам, которые преодолели неблизкий путь до своего идеального роддома.

Starface.ru; www.legion-media.ru Где проходили роды:NewYork–Presbyterian Hospital (США)

Все по высшему разряду! Когда дело касается появления на свет наследников предпринимателей самого высокого эшелона, этот девиз соблюдается буквально во всем. По данным некоторых СМИ, в 2013 году Роман Абрамович потратил 1-1,5 млн долларов на организацию родов своей жены Дарьи Жуковой (в августе 2017 года супруги объявили о своем расставании). Нет, пребывание в палате и сами роды в больнице Нью-Йорка стоят хоть и не копейки, но не настолько дорого. Дело в другом.

Дотошные журналисты уверяли, что в Нью-Йорк влюбленные прибыли на собственной яхте.

К тому же они швартовались в марине города в течение нескольких дней (не нужно быть экспертом в яхтенном деле, чтобы понимать, что обслуживание яхты стоит куда внушительнее, чем парковка автомобиля в центре города).

Почему именно в Пресвитерианской больнице в Нью-Йорке малышка Лея появилась на свет, спросите вы. Доводов в пользу этого медицинского учреждения может быть сколько угодно. Во-первых, этот госпиталь не раз признавался лучшим в США. Во-вторых, говорят, что соблюдение конфиденциальности здесь закон.

www.visualrian.ru; www.polyclinique-sуantamaria.fr Где проходили роды:Fondation Lenval Santa Maria Clinic (Франция)

За время ожидания появления на свет малышки Анджелины Виктория успела познакомиться минимум с тремя врачами из трех стран мира. Начало беременности Бони контролировали российские врачи — звезда наблюдалась в Центре акушерства гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.

Потом Виктория и ее возлюбленный Алекс Смерфит решили, что их первенец должен родиться на территории Монако. Они даже познакомились с врачом клиники Centre Hospitalier Princesse Grace, однако в итоге остановили свой выбор совсем на другом роддоме.

Во время разговора с врачом я поняла, что его мало интересуют мои вопросы и пожелания, куда важнее поговорить о гольфе. Знакомые посоветовали клинику La fondation lenval hospital в Ницце. Я в нее влюбилась!

Интересно, что сначала будущую маму направили к врачу, который четыре года назад принимал роды у Анджелины Джоли, но так как этот доктор специализировался на кесаревом сечении (Виктория признавалась в интервью, что хочет рожать сама), то дочь влюбленных родилась под бдительным контролем другого высококлассного специалиста.

К слову, за элитные роды новоиспеченным родителям пришлось выложить кругленькую сумму. Одно только проживание в палате класса люкс Fondation Lenval Santa Maria Clinic стоит 8 тысяч евро в сутки.

Архивы пресс служб; www.cedars-sinai.org Где проходили роды:Cedars-Sinai Medical Center (США)

Для известной певицы Лос-Анджелес если не дом родной, то как минимум место, с которым связано много событий в ее жизни. В США он впервые оказалась вместе со своим мужем Максимом Чернявским (напомним, пара распалась в 2013 году), именно там вместе с дочерью Анны от первого брака Алиной влюбленные решили строить свое счастье, именно там экс-солиста группы «ВИА Гра» работала над своими сольными альбомами, именно там в 2011 году в медицинском центре Cedars-Sinai Medical Center родилась их общая дочь Моника.

Неудивительно, что и своего третьего ребенка Седокова (имя отца новорожденного сына Гектора Анна держала в секрете) решила рожать именно в Лос-Анджелесе и именно в Cedars-Sinai Medical.

Но, как известно, роды — это большая лотерея. Даже элитный роддом и специалисты экстра-класса не могут гарантировать, что роды пройдут легко.

Так случилось и с певицей. В одном из своих первых постов после рождения сына Анна сообщила, что роды были непростыми.

Было немного сложновато в эти дни. Как-нибудь потом я расскажу, через что нам с малышом пришлось пройти, но кажется, сейчас все позади,

— написала Анна в своем «Инстаграме».

Однако уже через пять дней после появления малыша на свет Седокова впервые вышла в свет. Согласитесь, хорошее самочувствие новоиспеченной мамы — знак слаженной и профессиональной работы специалистов роддома.

www.legion-media.ru; www.szmc.org.il Где проходили роды:медицинский центр «Шаарей-Цедек» (Израиль)

И первую, и вторую беременность Виктория Макарская называет вымоленной. Как только она узнала, что беременна первенцем, сразу же позвонила отцу Владимиру (своему батюшке) и услышала в ответ: «Уезжай из Москвы первым же самолетом». Певица послушала священнослужителя и буквально тем же вечером уже оказалась в Израиле, где живет ее свекровь.

К чему такая спешка, с недоумением спросят многие. Дело в том, что Макарские очень долго ждали двух заветных полосок на тесте, и когда чудо произошло, хотели создать для будущего малыша максимально комфортные условия.

В общем, будучи беременной, я целыми днями слушала хорошую музыку, разные познавательные лекции — по истории, философии, православию, гуляла вдоль моря и каждой клеточкой своего тела ощущала: живу за двоих,

— признавалась Виктория в интервью Tele.ru.

К выбору роддома звездные родители отнеслись с не меньшим вниманием. Как признавалась жена Антона Макарского в интервью «7 Дней» , они объездили большое количество клиник, но то, что им нужно (не богатая обстановка, а именно врач, которому можно доверить жизнь крохи), нашли только в одной из самых старых больниц в Иерусалиме «Шаарей Цедек».

Неудивительно, что после рождения Машеньки, за своим вторым ребенком — сыном Ваней — супруги отправились именно в этот роддом.

Там очень скромно, аскетично, зато все в цветах и по-домашнему. Так что рожать я собираюсь в той же больнице, у потрясающего доктора Владимира Плоткина . Этого человека мы считаем членом своей семьи и безгранично доверяем, ведь благодаря ему на свет появилась наша Машенька

— рассказала Виктория.

Starface.ru; www.mhs.net Где проходили роды:Memorial Regional Hospital (США)

Мало того, что известная певица — опытный медицинский турист, так она еще и, можно сказать, первопроходец в вопросах родов за границей. Напомним, в 1991 году Кристина впервые стала мамой — ее сын Никита появился на свет в одной из клиник Лондона. Спустя семь лет Орбакайте стала мамой во второй раз — сын Дени родился в клинике звездного акушера-гинеколога Марка Аркадьевича Курцера . А вот когда в 2011 году певица забеременела дочерью, она решила отправиться рожать в США.

Из холодной Москвы Орбакайте уехала в солнечную Флориду на шестом месяце беременности (кстати, поездки в США вполне можно назвать традиционными для звездного семейства — обычно именно там они проводят первый месяц весенних каникул). В Memorial Regional Hospital Майами Кристина наблюдалась, и именно там в марте 2012 года маленькая Клава появилась на свет.

Несмотря на то, что мы живем в Майами, район, где находится Memorial Regional Hospital, называется Hollywood. Можно сказать, что Клавдия родилась в Голливуде (смеется).

— рассказала Кристина Орбакайте в интервью « Комсомольской правды ».

Александра Погиба; www.telavivhospital.org.il Где проходили роды:Медицинский центр имени Сураски (Израиль)

Так же, как и Кристина Орбакайте, Алсу — опытный медицинский турист. В 2006 году известная певица отправилась в Лос-Анджелес, чтобы в Cedars-Sinai Medical Center впервые стать мамой. Однако рожать второго ребенка спустя два года известная певица отправилась не в США, а в Израиль — дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла появилась на свет в Израиле, в медицинском центре имени Сураски (раньше назывался «Больница Ихилов»).

По всей видимости, Алсу по достоинству оценила профессионализм врачей одной из самых известных израильских клиник, потому как в 2016 году отправилась в Тель-Авив за сыном.

Директор певицы Сергей Фадеев сообщал «СтарХиту», что за некоторое время до родов Алсу отправилась в отпуск в Израиль, где еженедельно посещает медицинский центр для планового врачебного контроля.

Также в СМИ появлялась информация от одной из сотрудниц Медицинского центра имени Сураски, что для звезды приготовлена двухкомнатная палата, кроме того, рядом с будущей мамой постоянно будет находиться медсестра.

Не удивимся, что если когда-нибудь Алсу еще раз захочет испытать радости материнства, она отправится именно в этот роддом.

Кети Топурия

Архивы пресс-служб; www.cedars-sinai.org Где проходили роды:Cedars-Sinai Medical Center (США)

По всей видимости, солистка A’Studio Кети Топурия предъявляла к роддому, где появилась ее дочь на свет, те же требования, что и Анна Седакова. Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе славится не только своими звездными пациентками (напомним, в его стенах в свое время мамами стали Ким Кардашьян , Мадонна, Кристина Агилера ), но и особенным отношением к процессу появления ребенка на свет.

Врачи и персонал Cedars-Sinai Medical Center всеми силами стараются создать ощущение для будущей мамы, что роды — это большой праздник (в родблоке вполне может звучать музыка, а специалист запросто может спеть с вами дуэтом новый хит).

Хотя, как признавалась певица в одном из интервью, поначалу она собиралась рожать в Росси. Но, по всей видимости, мужу Кети — успешному бизнесмену Льву Гейхману (напомним, в сентябре 2017 года Топурия подтвердила факт расставания с мужем) — удалось убедить свою любимую, что лучшее место для появления на свет их дочери — Калифорния.

В распоряжении Кети была отдельная палата со всеми удобствами. Кроме того, не секрет, что дети, рожденные на территории США, автоматически получают гражданство этой страны.

Фото: Александра Погиба

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