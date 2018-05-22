Бедный мальчик, в рваных кроссовках зашел в магазин обуви, но никогда бы не подумал, что с ним так могут поступить.

Сегодня этот парень зашел к нам в магазин и спросил, где продаются самые дешевые кроссовки. Я показал ему отдел дешевой обуви и, посмотрев на его ноги, был дико удивлен, что вообще можно ходить в таких рваных кроссовках. Литературно выражаясь, это была одна сплошная дырка. Я спросил его, носит ли он эти кроссовки с самого первого дня школы, и он ответил утвердительно. После этого он рассказал мне душераздирающую историю, но пообещав ему не рассказывать ее никому, я не могу поделиться с вами ею. Выслушав ребенка я сказал, что он может выбрать любую пару обуви, которую хочет, и я ее оплачу.

Мальчик был ошеломлен, ведь ни денег у него не было, ни даже мысли, что такое может с ним чудо произойти. Взяв с него слово, что он будет учиться на отлично и вести себя хорошо в школе, мальчик счастливый и довольный вышел из магазина, держа коробку брендовых крутых кроссовок.

А я подумал, что нет ничего прекраснее на всем свете, чем сделать кого то счастливым. Помогать людям это лучший дар, которым Бог наградил меня. И в начале учебного нового года я желаю вам успехов!