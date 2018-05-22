10 универсальных правил: как выбрать беговые кроссовки и не прогадать?

Минимизируем риск получения травмы и улучшаем свои спортивные результаты.

Во время пробежки мышцы и суставы спортсмена испытывают колоссальные нагрузки от ударов о поверхность земли. Поэтому самая важная составляющая экипировки легкоатлета — это беговые кроссовки. Правильно подобранная обувь гарантирует бег без неприятных ощущений и травм.

Известный триатлет и тренер Джо Фриел в одном из своих интервью сказал: «Беговая обувь стала настолько технологичной, что неправильно подобранная пара кроссовок может спровоцировать травму». И мы не можем с этим не согласиться! Сбитые ногти, мозоли, боль в стопах, коленях и спине — наиболее частые травмы от тренировок в неправильной обуви.

Поэтому сегодня мы предлагаем разобраться в одном непростом вопросе: что нужно учесть при выборе кроссовок? Мы с производителем высокотехнологичной обуви Under Armour и специалистом по подбору обуви магазина RunLab Игорем Брыковым собрали советы, которые помогут вам не потеряться в ассортименте и приобрести ту самую идеальную беговую пару.

Универсальные правила

Каждые полгода мировые обувные бренды выпускают новые модели, основное внимание в разработке которых уделяется именно амортизации и технологичности. Например, новинка сезона от Under Amour — линейка беговых кроссовок UA HOVR, которая состоит из двух моделей: Sonic и Phantom. Благодаря инновационным материалам и системе амортизации они отлично гасят удар и обеспечивают возврат энергии. Поэтому у бегуна сохраняется ощущение «нулевой гравитации» вне зависимости от пройденной дистанции. Если говорить о подошве в целом, то она очень прочная и не изнашивается.

Жёсткие элементы верха кроссовки допускаются только в пяточной части. Но они не должны находиться в контакте с ногой, натирать и давить на ахиллово сухожилие. Кроссовок обязательно должен фиксировать стопу. Если это бег по горам или песчаной поверхности, стопа периодически встаёт не ровно: при плохом закреплении она будет вываливаться и атлет получит травму. При беге по асфальту жёсткая фиксация не нужна, потому что асфальтовое покрытие гладкое и движение происходит по прямой. Умеренная поддержка должна ощущаться в пятке и в средней части стопы, иначе ноги будет сводить.

Выбор кроссовок исходя из поверхности

Немаловажный фактор для выбора кроссовок — поверхность, по которой вы планируете бежать. От этого в первую очередь зависит подошва кроссовки.

“Для долгого восстановительного кросса или бега на низком пульсе важна амортизация, кроссовки должны гасить ударную нагрузку на суставы. Скоростные тренировки с более высокими пульсовыми зонами требуют более отзывчивую обувь, которая позволит лучше чувствовать поверхность, а не вязнуть в мягкой подошве”, — Игорь Брыков, специалист по подбору обуви в магазине RunLab.

Что такое пронация?

Вопреки заблуждению, не стоит просто покупать первые подошедшие по размеру беговые кроссовки. Для начала стоит определить тип своей пронации.

Пронация — это естественное движение, приводящее к заваливанию стопы вовнутрь. В связи с особенностями строения стопы у некоторых бегунов наблюдается:

Gait-анализ, «мокрый тест» или внимательное наблюдение за работой стопы бегущего человека во время приземления и отталкивания помогут определить пронацию. Gait-анализ. Как это происходит? Вы по очереди надеваете разные кроссовки, подобранные специально для вас. Оцениваете свои ощущения, удобство и комфорт. В это время консультант записывает вашу пробежку на беговой дорожке на камеру. Дальше запись анализируется с помощью специальной программы тестирования: определяются углы в суставах ног на различных фазах бега, отсматривается общее положение тела, осанка.

“Даже правильно подобранные кроссовки лишь на 30% решают проблему гипо-/гиперпронации, остальное зависит от человека. Например, рекомендуется выполнять упражнения на развитие мелких мышц стопы и стабилизации”, — Игорь Брыков, специалист по подбору обуви в магазине RunLab.

После тщательного выбора беговой пары прислушайтесь к своим ощущениям: походите в новых кроссовках, попрыгайте, пробегитесь на беговой дорожке. Если нигде ничего не трёт и не давит, это «та самая» идеальная пара беговых кроссовок.