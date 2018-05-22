Неоправданная жестокость: за что подростки убивают приёмных родителей

Герой Достоевского перенесся из страниц книги в реальную жизнь. В деревне Сажино Конаковского района Тверской области 14-летний молодой человек Алексей Р. (имя изменено — News.ru) ударил 81-летнюю бабушку топором по голове. Старушка упала замертво, а парень оттащил её тело в подвал. Это была приёмная бабушка Андрея.

Через пару часов домой вернулась… нет, не сестра Лизавета, а приёмная мать Андрея. Женщина не успела опомниться, как сын зарубил топором и её. Маму вслед за бабушкой Андрей оттащил в подвал и спрятал там тело. После этого молодой человек продолжил жить обычной жизнью. Он ходил в школу, приглашал гостей домой и устраивал вечеринки. Их он оплачивал из денег, украденных у убитых родственниц.

Мёртвые женщины пролежали в подземелье 10 дней. Первый забил тревогу бывший муж погибшей женщины, приёмный отец Андрея. По информации местных СМИ, он приехал в Сажино из Москвы, не нашёл бывшую жену и её мать, вызвал полицию. Стражи правопорядка обнаружили погибших там, где подросток их оставил — в подвале.

Сейчас подозреваемый в убийстве находится за решёткой. Расследованием уголовного дела занимается следственное управление СК России по Тверской области. Старшая сестра Андрея уехала с приёмным отцом. Её роль в преступлении до сих пор не ясна. Возможно, девушка была не только зрительницей, но и соучастницей преступления. Но пока у следствия нет доказательств.

В отличие от Раскольникова, подросток из Сажино, убивая бабушку и мать, не преследовал великих целей. Плохие отношения в семье и обида — предварительные причины злодеяния. По данным местных журналистов, недавно женщина рассказала детям, что они ей не родные. И сын, и дочь тяжело восприняли эту новость.

News.ru опросил психологов, психиатров и генетиков, чтобы узнать о возможных причинах подростковой жестокости. Эксперты убеждены — виноваты плохие гены и педагоги, которые запрещают школьные драки.

Если ребенок совершил такое жесткое убийство, у него были серьёзные проблемы с психикой — считает психолог-консультант, ведущая психотерапевтических групп Ирина Коробова . Эксперт не исключает, что у молодого человека могло быть не выявленное психическое заболевание.

— Причины такого поведения — комплексные. Неизвестно, как проходили роды родной мамы и те годы, пока он жил вне семьи — непонятно, что с ним было. Там могло случиться что угодно, что спровоцировало заболевание. Но, возможно, это и дефекты воспитания приёмной мамой, — резюмировала она.

Эксперт предположила, что жесткость Алексей проявлял и раньше, просто члены семьи и учителя могли этого не замечать. Ирина Коробова перечислила, что мог делать ожесточённый подросток:

— Он мучает животных с детства, ведёт себя неадекватно, детей обижает в школе. Наверное, у него были эти задатки, но родители просто проигнорировали. Они ничего не делали. Они не обратились к психиатру, они никак не обследовали. Получили, что получили, — рассказала Ирина Коробова.

Врач-психиатр, психотерапевт, детский врач-психотерапевт доктор медицинских наук Лев Пережогин, считает, что даже если жестокость заложена в человеке природой, она может не проявится, если окружение не будет этому способствовать. Убийцы вырастают в семьях, где принято жёсткое обращение друг с другом.

— В любом поступке человеческом есть что-то от биологии, а что-то — от социального компонента. В каждом конкретном случае сказать, что перевесило, поминаете, достаточно трудно, — сказал он.

Агрессию психически нестабильного подростка могла спровоцировать школа и политика неприменения силы, которую культивируют современные педагоги.

— Сейчас за какой-нибудь пинок по пятой точке к директору ведут. Опыта физических стычек совсем нет у детей. Это очень строго пресекается. Нет возможности выпустить пар, опробовать свою силу. В кучу-малу поиграть, например, — предположила детский психолог Ирина Терентьева

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Андрей Рогулин

По одной из версий, мать Андрея не давала им с сестрой ни одной свободной минуты. После школы — занятия английским, танцы, спорт. По выходным — тоже никаких развлечений, дети помогали матери в мясной лавке, которую она держала.

— Высокая загруженность ребёнка влияет на его психоэмоциональное состояние. Постоянно что-то делая, ребенок не успевает осознать, что он чувствует и переживает в данный момент и это плохо сказывается на его саморегуляции, отсюда эмоциональные вспышки, внезапные перемены в поведении, — рассказала семейный психолог высшей категории, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России Ольга Дубук.

Эксперт уверена — чем сильнее давление родителей, тем сильнее противодействие со стороны ребёнка. Детям нужно свободное время, чтобы ассимилировать те знания и опыт, которые они получают. И это противодействие может выражаться в жестокости.

«Плохие» гены, доставшиеся от родных родителей, — ещё одна возможная причина агрессивного поведения.

— Нарушения в психике связаны со многими генами. Когда они плохо работают, суммарно дают повышение риска. Если человек с таким повышенным риском попадает в неблагоприятную среду, вероятность того, что его поведение выйдет за рамки социально приемлемого — велико, — рассказала генетик, специалист по геномике и биотехнологиям Светлана Боринская.

Эксперт отметила, что у 40% мужчин есть так называемый «ген агрессивности», он может передаваться по наследству.

— Люди с одним вариантом этого гена чаще воспринимают окружающую обстановку, как опасную. А с другим — как безопасную, — объяснила Светлана Боринская.

За последние несколько месяцев в России произошло несколько случаев, когда подростки проявляли особую жестокостью.

«Гемини»

Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Неделю назад, 13 мая, в поселке Псебай Краснодарского края произошло жестокое убийство 40-летней Натальи Дмитриевой . В преступлении подозревают 16-летнего подростка. По неподтверждённым данным, он является одноклассником одного из старших сыновей жертвы. У 40-летней Натальи Дмитриевой остались пятеро детей, самому младшему из них 2 года.

Двумя неделями раньше, 30 апреля, в Москве убили 22-х летнюю девушку, предполагаемый палач — пятнадцатилетий подросток. Как предполагает следствие, убийство было совершено с целью ограбления. Тремя днями позже в городе Стерлитамаке 17-летний подросток повздорил со знакомым мужчиной и ударил обидчика кулаком в голову. Мужчина упал и умер.

— И в моё детство такие истории случались, но они обсуждались на уровне разговоров во дворах. Обсудить на лавочках, а сейчас это обсуждение разносится по всему интернету, — отмечает Ирина Терентьева. Она не поддерживает мнение о том, что сейчас подростки стали совершать больше преступлений, просто о них чаще говорят.

— Убедительных доказательств того, что подростки в целом совершают более жесткое преступления, нет, — считает Лев Пережогин.

Ольга Дубук согласна с коллегами. Дети злее не стали, а просто лучше работают средства массовой информации.

— В современном мире такие всплески отследить гораздо легче, с распространением через социальные сети и мессенджеры. Поэтому может казаться, что этого стало больше, — пояснила она.