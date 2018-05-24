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70% забракованных Роспотребнадзором овощей и фруктов оказались импортными
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70% забракованных Роспотребнадзором овощей и фруктов оказались импортными 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Почти 700 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, было снято с реализации в течение прошлого года. При этом около 70 процентов забракованных овощей и фруктов оказались импортными. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В первом квартале этого года с полок магазинов снято ещё свыше 56 тонн некачественной плодоовощной продукции, в том числе 12,6 тонн — импортной.
Ведомство обещает в преддверии массового завоза на потребительский рынок России плодоовощной продукции из разных стран усилить контроль за качеством и безопасностью овощей, фруктов, плодово — ягодных культур, в том числе черешни и клубники. Все проверочные мероприятия будут сопровождаться высокотехнологичными лабораторными исследованиями, в том числе на наличие пестицидов. Вместе с тем, при ежегодном исследовании более 100 тысяч проб пищевой продукции на содержание пестицидов, выявляются единичные факты их применения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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