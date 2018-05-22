Цвет «умной» одежды HyperColor можно изменить посредством смартфона

Группа специалистов из Колледжа оптики и фотоники при Университете Центральной Флориды разработала проект HyperColor. Речь идет об уникальной смарт-ткани, способно изменять свой цвет практически также, как и хамелеон. В планах разработчиков — промышленное производство ткани и ее дальнейший вывод на рынок.

В отличие от уже существующее светящейся ткани со встроенными светодиодами, в новой разработке яркость генерируется ее волокнами. Каждая из прядок была обернута вокруг супертонких кусочков металла. Если величина электрического тока, который по ним протекает изменяется, температура ткани пропорционально увеличивается или уменьшается. Пигменты в нитях реагируют на колебания температуры и, соответственно, меняют цвет ткани. Процесс легко отследить при помощи смартфона.

Сейчас разработка находится лишь на начальном этапе, а потому у нее есть ряд ограничений. Так, к примеру, в допустимую цветовую гамму включается лишь четыре цвета. Невзирая на возможность гладить и стирать ткань, она сохраняет относительную грубость. Сейчас разработчики пытаются избавиться от этих недостатков.