В культурном центре «Вдохновение» пройдет встреча представителей сообщества «Детский Юго-Запад»

На встрече состоится знакомство активных родителей района, будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с материнством и осознанным родительством.

Каждому ребенку нужна счастливая мама! Как в суете ежедневных забот не заскучать? Где черпать положительные эмоции? Как справиться со стрессом и депрессией? Как поддерживать естественную красоту при помощи йоги лица? Как создать успешный бизнес из хобби? На все эти вопросы ответят спикеры встречи — мамы района Ясенево.

В программе:

— мастер-класс «Практики управления стрессом для родителей»;

— мастер-класс «Йога лица»;

— «вкусное» настроение от кондитера и дегустация кондитерских изделий;

— профессиональная фотосессия.

Организаторы проекта ждут всех мам, чтобы обсудить актуальные темы, поделиться своим материнским опытом и лайфхаками.

Вход свободный по регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/702179/

Встреча пройдет в Арт-клубе Культурного центра «Вдохновение» 23 мая в 11.00.

Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы в рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее» программы «Оффлайн-среда».