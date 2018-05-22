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В культурном центре «Вдохновение» пройдет встреча представителей сообщества «Детский Юго-Запад»
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В культурном центре «Вдохновение» пройдет встреча представителей сообщества «Детский Юго-Запад» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
На встрече состоится знакомство активных родителей района, будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные с материнством и осознанным родительством.
Каждому ребенку нужна счастливая мама! Как в суете ежедневных забот не заскучать? Где черпать положительные эмоции? Как справиться со стрессом и депрессией? Как поддерживать естественную красоту при помощи йоги лица? Как создать успешный бизнес из хобби? На все эти вопросы ответят спикеры встречи — мамы района Ясенево.
В программе:
— мастер-класс «Практики управления стрессом для родителей»;
— мастер-класс «Йога лица»;
— «вкусное» настроение от кондитера и дегустация кондитерских изделий;
— профессиональная фотосессия.
Организаторы проекта ждут всех мам, чтобы обсудить актуальные темы, поделиться своим материнским опытом и лайфхаками.
Вход свободный по регистрации: https://kts-vdohnovenie.timepad.ru/event/702179/
Встреча пройдет в Арт-клубе Культурного центра «Вдохновение» 23 мая в 11.00.
Мероприятие проводится при поддержке Департамента культуры г. Москвы в рамках краудсорсинг-проекта «Культурные центры. Будущее» программы «Оффлайн-среда».
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