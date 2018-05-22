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Капремонт «Богатого источника» в Ростове должны завершить до ЧМ-2018
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Капремонт «Богатого источника» в Ростове должны завершить до ЧМ-2018 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Капремонт памятного места «Богатый источник» в Ростове-на-Дону должны завершить до чемпионата мира по футболу 2018 года.
Согласно информации из официальных источников, закончить ремонтные работы до мундиаля поручил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев.
В ходе ремонта планируется выложить стиллобатную часть и ступени объекта плиткой с декоративным оформлением в виде лучей.
Чашу родника сделают из гранита, подпорные стенки, декоративные арки сложат из формовочного кирпича ручной работы.
Запланирована установка памятника Петру I.
В настоящее время завершены демонтажные работы, готов фундамент, кладка кирпича выполнена на 70%.
Ведется подготовка к заливке бетоном ступеней стиллобатной части объекта.
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