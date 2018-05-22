Капремонт «Богатого источника» в Ростове должны завершить до ЧМ-2018

Капремонт памятного места «Богатый источник» в Ростове-на-Дону должны завершить до чемпионата мира по футболу 2018 года.

Согласно информации из официальных источников, закончить ремонтные работы до мундиаля поручил глава администрации донской столицы Виталий Кушнарев

В ходе ремонта планируется выложить стиллобатную часть и ступени объекта плиткой с декоративным оформлением в виде лучей.

Чашу родника сделают из гранита, подпорные стенки, декоративные арки сложат из формовочного кирпича ручной работы.

Запланирована установка памятника Петру I.

В настоящее время завершены демонтажные работы, готов фундамент, кладка кирпича выполнена на 70%.

Ведется подготовка к заливке бетоном ступеней стиллобатной части объекта.