Гороскоп PEOPLETALK: как скандалят знаки зодиака?

Мы не любим длинные гороскопы, поэтому составили свой — короткий и веселый. Как скандалят знаки зодиака?

Козерог

(с 23 декабря по 20 января)

Вообще, Козероги не любят спорить и выяснять отношения — они очень дорожат дружбой и близкими людьми. Но, если начинают скандалить, — пиши пропало: они припомнят все свои недовольства и после бурной ссоры прекратят всяческое общение.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)

Отбривать обидчиков и виртуозно обзываться в ответ — это конек всех Водолеев. А вот начинать скандал они не любят — жизнь прекрасна и удивительна, и тратить время на разжигание ненависти им просто лень.

(с 20 февраля по 20 марта)

Рыбы — чертовы эстеты. И скандалы они не любят исключительно потому, что люди, когда орут и брызгают слюной, становятся фу какими некрасивыми. Так что, если кричат на них, они многозначительно молчат.

(с 21 марта по 20 апреля)

Поорать, потопать ногами, повизжать и хлопать дверьми — любимое занятие Овнов. Из их ртов изрыгаются километровые проклятья (они порой доходят до троюродной бабушки брата жены его кузена). Только всерьез эти оры воспринимать нельзя — так Овны просто выпускают пар.

Телец

(с 21 апреля по 21 мая)

Начинают спор на ровном месте, убеждают оппонента в неправоте методично и ужасно нудно, а когда их не понимают — заводятся и начинают психовать. Отходят быстро, но вот извиняться не будут никогда.

Близнецы

(с 22 мая по 21 июня)

Виртуозы по части оскорблений. Но встревать в скандалы все-таки не любят: скажут кому-то гадость пару раз, а он потом почему-то разговаривать не хочет. Идиот какой-то.

(с 22 июня по 22 июля)

Кричать до хрипоты — это не для них. А вот поучать, докучать и выводить из себя умными советами — еще как для них. Так что голос не повышают. Скорее, долго и муторно, с расстановкой и удовольствием расскажут, почему ты дурак.

(с 23 июля по 21 августа)

Скандалить не любят — не царское это дело. А вот слушать, как скандалят другие, — это да, барское увлечение.

(с 22 августа по 23 сентября)

Давят аргументами и холодной логикой. Да и вообще, кричат как-то… без души. Не чтобы отпустило, а чтобы их просто лучше слышали. Так даже и не интересно совсем.

(с 24 сентября по 23 октября)

Скандалить без причины не любят, поэтому кричат только тогда, когда оппонент это заслужил. Другое дело, что Весы в принципе считают всех остальных идиотами и не орут на них постоянно только чудом.

Скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)

Скандалят красиво — выдумывают такие оскорбления, что хоть с блокнотом за ними ходи и записывай, повышают и понижают голос так, будто играют на скрипке, и получают от этого процесса невероятное удовольствие.

Стрелец

(с 23 ноября по 22 декабря)

Базарное хамло, скандалят даже тогда, когда причины, в общем-то, для этого нет. Знают все матерные слова и их производные и с удовольствием их употребляют. Никакого эстетического оргазма от их ора не жди — все грязно, мерзко, и после скандала со Стрельцом хочется помыться.

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