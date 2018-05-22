Программа ремонта подъездов реализуется в нашем районе

Коммунальные службы приведут в порядок 162 подъезда в 52-х многоквартирных жилых домах.

Над программой ремонта подъездов работают все управляющие компании Преображенки. Больше всего работы у «Жилищника района Преображенское» — он занимаются ремонтом 49 подъездов в 19 жилых домах. 42 подъезда должно отремонтировать ООО УК «Преображенское» в одиннадцати домах. 39 подъездов в 11 домах отремонтирует ООО УК ЮНИ-ДОМ», 32 подъезда в одиннадцати жилых домах — ЗАО «Мастер ОК».

Рабочие покрасят стены, установят энергосберегающие светильники, поменяют почтовые ящики и ковши мусоропроводов, уложат слаботочные провода и т. д. Начнут с отделочных и малярных работ — обновят краску на потолках, стенах и электрощитках, покрасят входные двери, уложат новую напольную плитку.