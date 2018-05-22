Хлеб насущный. Как новые технологии меняют нашу еду

Прогнозы по приросту населения и такие мегатренды как урбанизация, ускорение темпа жизни и увеличение ее продолжительности вместе с климатическими изменениями и сокращением количества пахотных земель в мире ставят серьезные вопросы о будущем сельского хозяйства и способности человечества прокормить себя. Для многих сельское хозяйство остается отраслью с высокими погодными рисками, нестабильными доходами и низкой привлекательностью для квалифицированных кадров и глобальных финансов. При этом АПК обладает колоссальной значимостью для многих государств как с точки зрения продовольственной безопасности, так и с точки зрения социальной защиты населения, вовлеченного в сельское хозяйство. Именно поэтому преобладает точка зрения, что развитие сельского хозяйства — это задача преимущественно государственная и должна проходить при активной финансовой поддержке государства.

Времена меняются. Сельское хозяйство, наряду с другими отраслями, активно трансформируется под влиянием технологий. Одним из важнейших изменений является колоссальное увеличение роли клиента. Сегодня посредством инструментов обратной связи клиент задает правила игры целым отраслям. Бизнес-модели таких лидеров инноваций в отдельных отраслях как Uber, Airbnb, Netflix в значительной мере построены на мгновенной обратной связи клиентов, что определяет успех поставщиков услуги, актива или контента. Это cтановится справедливым и для продуктов питания. Именно требования конечного потребителя в значительной мере определяют будущее отрасли и заставляют посмотреть на сельское хозяйство более комплексно, то есть включить все этапы производства еды — от поля до прилавка.

Изменение ритма жизни изменяет культуру потребления. Скорость — это близость к потребителю, это удобство, это готовая еда. Именно эти требования популяризируют интеграцию сельского хозяйства в городскую среду (вертикальные сады), обеспечивают прямую связь потребителя и производителя через платформенные решения и способствуют увеличению продажи еды через онлайн-сервисы, минуя посредников, сокращая время на доставку и фокусируясь на том, что нужно потребителю. Персонализация предложения неминуемо станет массовым трендом в потреблении еды. Повышение эффективности коммуникаций и доставки приближают тот день, когда ежедневный рацион каждого человека будет составляться поставщиком продовольствия на основании возрастных, диетических и прочих особенностей и предпочтений каждого потребителя.

Сегодняшний потребитель хочет знать о происхождении продуктов, которые он выбирает. Для производителей это возможность выделиться среди массы предложения посредством зарождающейся технологии блокчейн, благодаря которой можно будет проследить весь путь конкретной упаковки товара прямо в магазине. Думаю, что совсем скоро это превратится в отраслевой стандарт.

Старение населения и общий фокус на здоровый образ жизни ведут к интересу фармацевтических компаний к сектору продовольствия и к активному формированию смежной отрасли — биомедицины (life science). Разные задачи, которые сегодня решают продукты питания и лекарственные препараты, сольются в единую — обеспечить долгую здоровую жизнь потребителю. Еще одним новым стандартом потребления становится ответственное потребление. Потребитель также хочет минимизировать ущерб природе и выбирает те продукты, которые имеют минимальный экологический след.

Рост населения и урбанизация продолжат давление на стоимость продуктов питания. В части растениеводства применение агротехнологий для управления погодными рисками и оптимизации принятия решений на основе больших данных уже позволяют аграриям серьезно увеличить урожайность, а главное избежать серьезных скачков урожайности, вызванных погодными факторами и человеческой ошибкой. В ближайшем будущем с удешевлением технологий точное земледелие станет неотъемлемой частью сельхозпроизводства. Наличие большого количества информации, собранной современными датчиками, позволит автоматизировать значительную часть работы агрономов, а коммуникационные отраслевые площадки, по примеру стартапа Farmers Business Network, позволят аграриям координировать планы по посевам и управлять риском перепроизводства или дефицита отдельных культур.

В части животноводства возможность получать больше информации о животном посредством современных датчиков позволяет оптимизировать рацион питания, технологии отслеживания паттернов поведения отдельных животных могут своевременно определить очаги заболеваний и помогают предотвращать эпидемии. Все это уже применяется, но нас ожидает настоящий прорыв, как только все это станет массовым.

Совокупность новых потребительских предпочтений способствует развитию сегмента альтернативных протеинов, то есть замену белков животного происхождения на белки растительного происхождения и ввод в рацион питания насекомых, водорослей и искусственно выращенного мяса. Пока эти опции в значительной мере остаются экзотикой, но темпы роста сектора альтернативных протеинов до 8% в год говорят о том, что за ними будущее. Глобальные лидеры агросектора — Tyson foods, Danone, Cargill — подтверждают этот тренд, инвестируя в производителей альтернативных протеинов. Пищевой футурист KPMG Эмма Уилер считает, что уже в обозримом будущем потребитель массово примет альтернативные протеины, а традиционные протеины животного происхождения останутся лишь в зоне премиального предложения.

Очевидно, что сельское хозяйство перестает быть традиционным консервативным сектором. Отрасль привлекает лучшие умы планеты и становится инвестиционно привлекательной. Инновации теперь — неотъемлемая часть производства продуктов питания как на этапе непосредственно производства, так и на этапе общения с потребителем. Очень важно не пропустить технологическую революцию в сельском хозяйстве, особенно странам с большими амбициями в секторе.