4 убедительные причины быть скромным

Определенно, скромность украшает. Но мы не имеем в виду ту скромность, которая блокирует порыв взять у девушки номер телефона или которая вместо уверенной самопрезентации на собеседовании превращает твой монолог в поскуливание раненой мармозетки. Мы скорее имеем в виду то, что описывал Иван Андреевич Крылов в своей басне «Две бочки». Сюжет этого произведения в полной мере дополняет основную мысль статьи: две бочки — одна полная, другая пустая — катятся по дороге. И та, которая пустая, скачет, подпрыгивая от каждой дорожной кочки и издавая много шума. А та, что полная, тихо и размеренно движется прямо. Мораль, мы полагаем, пояснять не стоит. С людьми точно так же. За многословностью часто скрывается вранье, а за хвастовством — отсутствие умений. Скромность в нашем понимании — это не сокрытие своих способностей и достоинств. Она выражается в доказательстве их через поступки. В противном же случае человеком движет порочное честолюбие, которое призвано залечить его существенно изувеченную самооценку. В основе желания приносить пользу должно быть не ожидание похвалы, а сама эта польза. Именно поэтому Бэтмен прятал лицо под маской, а Супермен скрывал от всех свою суперсилу, притворяясь Кларком Кентом.

1. У скромности умное лицо

Быть хвастуном не только некрасиво, но и нерационально. Представь себе человека, который готовится выполнить профессиональный заказ. При этом он в деталях, свойственных канонам фэнтезийного жанра, рассказывает о своих умениях и убеждает заказчика, что может все. На деле это заканчивается таким фиаско, в сравнении с которым фильм «Горько!» покажется эталоном киноиндустрии. Приукрашивая информацию о себе, не следует забывать, что, возможно, придется доказывать правдивость своих слов. И в случае неудачи это создаст о тебе негативное впечатление. Поэтому скромность выполняет роль защитника репутации, не позволяя человеку произносить слова, которые он не сможешь подкрепить делом.

2. Скромный человек предпочитает действия словам

Пожалуй, это одно из самых главных мужских качеств. Произвести впечатление на окружающих своими навыками можно, но только в том случае, если ты доказываешь их на практике. В этом заключена истинная сила. Ценность каждого действия оценивается по шкале сопутствующих рисков и издержек. Исходя из этого, можно представить, как бесполезны по своей сути слова, не подкрепленные делами. Сказать можно все что угодно. Особых усилий это не требует — лишь несколько анатомических манипуляций твоей гортани, заложенных в тебя природой. Гораздо тяжелее совершить действие, которое несет за собой совокупность мер, потраченных сил и времени. Поэтому люди, которые не бравируют своими способностями, но при этом успешны в делах, кажутся более привлекательными. В этом случае их скромность является скорее положительным признаком, чем наоборот.

3. Нескромность маскирует комплексы

У каждого из нас есть определенные комплексы, с которыми мы пытаемся бороться. Но у разных людей способы борьбы разные. Кто-то пытается избавиться от них путем устранения собственных недостатков. Некоторые учатся жить с ними, игнорируя их влияние на свою жизнь. А кто-то пытается замаскировать свои комплексы самохвальством и преувеличением. Ты, наверное, не раз сталкивался с людьми, которые очень живописно описывают свои достижения или так же говорят о собственных достоинствах. В большинстве случаев именно эти слова указывают на истоки неуверенности в себе их автора. Мы бы назвали это «синдромом таксиста», когда подвозящий тебя водитель рассказывает, что вообще-то он владелец сети гостиниц, а в такси работает так, чтобы дома не сидеть. Делается это, видимо, потому, что некоторых людей смущает их профессиональный статус. И таким образом они реабилитируют себя в глазах другого человека и, что не менее важно, в глазах самих себя. Но, во-первых, работать где бы то ни было не может быть постыдным, тем более настолько, чтобы пытаться оправдаться перед незнакомыми людьми. Во-вторых, если тебя не устраивает твоя работа, то приложи усилия, чтобы изменить ее. Но уж точно не стоит рассказывать байки. И это касается не только водителей такси. Сюда же можно приписать: «У меня было больше ста женщин» или «Меня на работе все мужики боятся».

4. Скромность притягивает людей

Скромного человека отличает умение быть внимательным к другим людям и их словам. В непрерывном лексическом потоке нарцисса не найдется даже немного места для слов собеседника. Именно поэтому скромные люди больше нравятся окружающим. Они более смиренны в общении и внимательны к чужому мнению. Нескромный человек считает преступлением, если его слова не будут услышаны всеми и не будут приняты в качестве истины в последней инстанции. Чужие высказывания его волнуют мало — ему достаточно своих. А значит, и тебе должно их хватать. Но самый верный способ заслужить чужое уважение — это быть открытым, сдержанным и не пытаться ежесекундно доказывать окружающим, кто «самый хороший». Дико богатые парни, которые вдохновят тебя на скромность