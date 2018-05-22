Нижегородские больницы нарушили законодательство о питании пациентов

Прокуратура Нижегородской области выявила в некоторых больницах региона нарушения законодательства при обеспечении пациентов питанием, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В сообщении говорится, что в Володарскрой ЦРБ вопреки требования законодательства был предусмотрен трехразовый режим питания вместо четырехразового. Кроме того, питание не соответствовало требованиям по углеводам и белкам, в меню отсутствовали фрукты, было недостаточно яиц и рыбы. Кроме того, в дни замены блюд и продуктов сотрудники больницы не подсчитывали пищевую ценность.

По данным прокуратуры, в Сергачской ЦРБ энергетическая ценность питания пациентов в среднем составляла 1300 ккал при нормативе 2170—2400 ккал. В Ардатовской ЦРБ допускались нарушения при выдаче буфетной продукции, и не оформлялась ведомость на отпуск отделениям рационов питания.

Органы прокуратуры региона внесли представления в адрес главных врачей с требованием устранить эти нарушения.