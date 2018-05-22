Виталий Кушнарев поручил до ЧМ-2018 завершить работы по благоустройству памятного места «Богатяновский источник»

В ходе капитального ремонта будут выполнены следующие работы: стиллобатная часть объекта и ступени будут выполнены из плиточного покрытия «брусчатка» с декоративным оформлением в виде лучей, сделанных из гранита; чаша родника также будет выполнена из гранита, с последующей установкой памятника Петру I; подпорные стенки, декоративные арки, экран постамента будут сделаны из формовочного кирпича ручной работы.

На данный момент выполнены в полном объеме демонтажные работы, выполнено устройство фундамента в объеме 100%, устройство кирпичной кладки из формовочного кирпича ручной работы выполнено в объеме 70%. В настоящее время ведутся подготовительные работы для заливки бетоном ступеней стиллобатной части объекта.

Глава Администрации города Виталий Кушнарев отметил, что ко Дню города в Ростове-на-Дону появится новая скульптурная композиция, которая станет еще одной достопримечательностью, рассказывающей об истории донской столицы.

Кроме того, следующим этапом планируется проведение дополнительного обследования подпорных стен, расположенных по пр. Богатяновский спуск. По результатам обследования будут определены необходимые виды работ и принято решение о сроках их выполнения.

Напомним, по преданию, в августе 1695 года, во время первого своего похода на Азов, недалеко от реки около источника останавливался Петр I, который спустился к источнику, напился чистой студеной воды и сказал: «Богатый источник!» Урочище, а затем селение, сформировавшееся около источника, с тех пор именовалось Богатым Колодезем. Потом неподалеку от Богатого Колодезя была выстроена Темерницкая таможня, а затем для ее обороны заложена крепость святого Димитрия Ростовского, положившая началу города Ростова-на-Дону.