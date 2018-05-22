Как выбрать изделия из каменного агломерата: 3 важных критерия

Фото: Caesarstone

Материалы, имитирующие натуральные камни, отличаются составом и свойствами. В основе кварцевого агломерата — природный кварц (более 93%), полиэфирная смола и модифицирующие добавки. Кварц — один из самых прочных камней на Земле, который уступает в этом только алмазу и топазу, значительно превосходя мрамор и даже гранит по прочности на удар и изгиб. За счёт добавления эластичной полиэфирной смолы агломерат становится менее хрупким, чем его природный аналог, а кальциевые добавки делают связи между компонентами ещё надёжнее.

Фото: Caesarstone

Благодаря плотной непористой структуре, высокой термостойкости и ударопрочности, кварцевый агломерат практически не имеет ограничений по использованию в интерьере, в отличие, например, от акриловых камней, с большим количеством синтетических смол в составе. Чтобы понять, какой именно камень перед вами, достаточно просто положить на него руку. Если поверхность покажется холодной — это агломерат, а если тёплой — акриловый камень.

Агломераты часто используют в качестве рабочих поверхностей кухонных столешниц и столешниц в ванных комнатах и подоконников. Из них изготавливают журнальные столики и рабочие поверхности корпусной мебели, а также их применяют как облицовочный материал для отделки стен, полов, ступеней лестниц. На отечественном рынке эта продукция представлена многими производителями, среди которых: Caesar stone, Cambria, Han Stone, Plasa Stone, Quarella, Samsung Radianz, Santamargherita, Cosentino (бренд Silestone), Technistone.

Фото: Silestone

Критерии выбора агломерата:

1. Обратите внимание на бренд

Ориентируйтесь на известность компании-производителя агломерата, и на присутствие её официального представительства в России. В этом случае имя служит гарантией качества готового продукта, благодаря строгому контролю исходного сырья, соблюдению пропорций и неукоснительному следованию технологическому процессу. Ведущие производители при изготовлении агломерата используют качественные дорогие смолы, которые во время эксплуатации не выделяют вредных веществ, и каменную крошку различных фракций. Другие могут вводить в состав кварцевую пыль, которая снижает стоимость агломерата, но делает его менее стойким к ударам и менее долговечным.

Фото: Silestone

2. Проверьте сертификаты на продукцию

Перед приобретением кухонной столешницы поинтересуйтесь наличием сертификата соответствия международному стандарту гигиенической и санитарной безопасности NSF. Он свидетельствует, что материал пригоден для контакта с продуктами, и всё что лежало на столе можно без сомнений использовать в пищу.

Фото: Silestone

3. Убедитесь в безопасности материала

Обратите внимание на наличие санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора . Это официальное доказательство абсолютной безопасности для человека в соответствии с гигиеническими и радиационными нормами.

Фото: Technistone

Стоимость 1 м² кварцевого агломерата толщиной 30 мм (в зависимости от производителя и коллекции) колеблется от 10 до 80 тыс. руб. Большинство покупателей отдают предпочтение материалу, 1 м² которого стоит чуть более 10 тыс. руб. При этом важно помнить, что мы покупаем не каменную плиту, а готовое изделие, например, столешницу. Её цена складывается из стоимости материала, изготовления и вспомогательных работ (замер, транспортные расходы, монтаж).

Фото: Technistone