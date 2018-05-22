Как сделать стрелки на брюках

Существует две версии появления такого необычного элемента как стрелки на брюках. Согласно первой, явно романтизированной легенде Эдвард VII, принц Уэльский , по дороге на светское мероприятие в 1896 году попал в грозу и вымок с ног до головы. Поскольку в таком виде на праздник он явиться не мог, принц попросил местную крестьянку отутюжить вымокшие брюки. Вместо того, чтобы утюжить по передней и задней половинкам, женщина совместила боковые и шаговые швы и на славу отгладила брюки! Говорят, заутюженный сгиб так понравился принцу, что он быстро ввел его в моду.

Другая же история гласит, что в Европе в конце XIX века, во времена бурного развития фабричного пошива готовой одежды, значительная ее часть шла на экспорт. При этом вещи безжалостно прессовали и утрамбовывали, чтобы вместить в трюмы как можно больше. На брюках после такой суровой доставки оставались грубые и жесткие заломы, отгладить которые было непросто… но очень скоро этот недостаток превратился в достоинство!

Как заутюжить стрелки на брюках?

Прежде чем перейти к стрелкам, следует прогладить сами брюки. Для этого вам нужно вывернуть их наизнанку и прогладить сначала пояс и карманы, а затем брючины. Не забудьте, что температурный режим напрямую зависит от ткани, из которой сшито изделие. Ошибка может стоить дорого и приведет к появлению ласов или даже подпалин! Если неприятности избежать все же не удалось, мы подскажем, как избавиться от дефектов.

Далее переходим непосредственно к стрелкам. Выверните брюки на лицевую сторону и сложите так, чтобы боковые швы совместились с внутренними. Некоторые предпочитают для надежности закрепить будущие стрелки булавками, но опять же все зависит от типа ткани: на незаметном участке убедитесь не оставят ли булавки неприглядных следов.

Затем через влажный проутюжильник начинайте приутюживать стрелки. Лучше всего начинать с области коленей, потому что так проще сделать стрелку ровной по всей длине. Чтобы не сбиться, не водите утюгом, а аккуратно приутюживайте, переставляя утюг с места на место.

Как сделать стрелки более долговечными?

Есть несколько хитростей, которые помогут вам сделать стрелки более жесткими.

1. До начала работы со стрелками с изнаночной стороны пройдитесь острым кусочком мыла по всей длине будущей стрелки, дважды на каждую. Затем гладьте с лица так, как было описано выше.

2. Проутюжильник смочите раствором уксуса (1 ч.л. на 0,5 л воды)

3. Во время приутюживания воспользуйтесь подкрахмаливателем, чтобы обработать стрелки по всей длинею

4. Еще один, достаточно экзотичный способ, который подходит не для всех тканей: с изнаночной стороны линия стрелки обрабатывается парафином, то есть обычной свечкой. Парафин после проглаживания хорошо схватывается.