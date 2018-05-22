Снимки Бони в Каннах признаны самыми красивыми

Виктория Боня на протяжении нескольких лет исправно посещает Каннский кинофестиваль и дефилирует по красной дорожке. В прошлом наряды девушки не раз жестко критиковали, но теперь совсем другое дело.

Сегодня Виктория с гордостью сообщила в Insta: «Две моих фотографии в этом году попали в категорию „Лучшие кадры Каннского кинофестиваля“! Это невероятно приятно!».

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)

21 Май 2018 в 6:19 PDT Поклонники поспешили поздравить девушку, отмтеив что она заслужила свой успех: «Позитив и хорошая энергетика — должны быть в категории лучших кадров!», «Прекрасная Виктория — прекрасные кадры!», «Да, кто бы сомневался! Вика, зачёт! Глаз не отвести! Настоящая русская красавица… порода, стиль, стать…».

Впрочем, для Виктории попаданию в категорию лучших не единственная радость. Сейчас у Бони роман с французским миллионером Пьером Андюраном . На днях Виктория даже решила немного рассказать о новых отношениях:

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)