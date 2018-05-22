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Снимки Бони в Каннах признаны самыми красивыми
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Снимки Бони в Каннах признаны самыми красивыми 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Виктория Боня на протяжении нескольких лет исправно посещает Каннский кинофестиваль и дефилирует по красной дорожке. В прошлом наряды девушки не раз жестко критиковали, но теперь совсем другое дело.
Сегодня Виктория с гордостью сообщила в Insta: «Две моих фотографии в этом году попали в категорию „Лучшие кадры Каннского кинофестиваля“! Это невероятно приятно!».
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
21 Май 2018 в 6:19 PDT  Поклонники поспешили поздравить девушку, отмтеив что она заслужила свой успех: «Позитив и хорошая энергетика — должны быть в категории лучших кадров!», «Прекрасная Виктория — прекрасные кадры!», «Да, кто бы сомневался! Вика, зачёт! Глаз не отвести! Настоящая русская красавица… порода, стиль, стать…».
Впрочем, для Виктории попаданию в категорию лучших не единственная радость. Сейчас у Бони роман с французским миллионером Пьером Андюраном. На днях Виктория даже решила немного рассказать о новых отношениях:
Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)
18 Май 2018 в 12:06 PDT  «Я могу сказать, что я никогда не вступаю в отношения, если я не отношусь к человеку серьезно. И, если человек не относится ко мне серьезно, отношений уже априори быть не может.. Вот знаете, пошагово, когда человек тебя сначала обаял, каждый его шаг, каждое его действие уже настолько восхищает тебя. Как кислород, которым хочется еще больше дышать и дышать, и без него уже как будто и дышать не можешь. И постепенно все произошло, шаг за шагом», — цитирует девушку Super.ru.
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