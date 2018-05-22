Курская матушка стала лучшим блогером 2018 года по версии портала «Приходы»

Жена диакона Наталья Богатырёва стала финалисткой конкурса «Матушка года»

Ежегодно издание при поддержке Московской епархии и Союза православных женщин России проводит конкурс «Матушка года». В нём принимают участие жёны священнослужителей из разных стран. В этом году было 30 претенденток и четыре финалистки из Пакистана, Израиля и России. Курянка Наталья Богатырёва вошла в их число. О том, как стала иконописцем и блогером, девушка рассказала «КИ».

«Не выйду замуж за семинариста»

Жюри конкурса «Матушка года» оценивает не дефиле участниц, а истории об их жизни. Курянка даже не знала, о том, что номинирована на это звание. Рассказ о ней и её странице в соцсети направили организаторам блогеры портала «Житница православия». Авторов заинтересовали посты о написании икон и жизнерадостные семейные снимки матушки. Сейчас ей 25, она воспитывает двух маленьких дочерей.

Наталья с детства ходила с родителями в храм. С 5 лет занималась в художественной школе, мечтала быть дизайнером интерьеров. В храмах она часто рассматривала иконы. Особенно её интересовала техническая часть: какие цвета подобраны, как ложатся мазки, почему иконы так отличаются от обычных картин. Впервые взяться за написание образа девочку потянуло в 12 лет.

— История, которая перевернула все мои желания, случилась одним воскресным днём, как раз после службы. Все отдыхали. Я рассматривала икону Спасителя, обычную напечатанную. В голове промелькнула мысль, почему бы не попробовать самой написать. Выбрала икону Божией Матери «Умягчение злых сердец» и начала копировать, — вспоминает Наталья.

По словам девушки, работа шла кропотливо и волнующе. Вечером она показала её отцу.

— Была совсем неожиданная реакция. Меня так ругали за то, что я дерзнула взяться за такое дело, не посоветовавшись со священником и не спросив благословения. В ближайшие выходные я стояла на исповеди и рыдала. На что священник только улыбнулся и благословил продолжать мои начинания, — добавила девушка.

Тогда Наталья поняла, что хочет научиться этому искусству. Вскоре она стала задумываться о поступлении в семинарию и готовиться к вступительным экзаменам. В 2016 году окончила иконописное отделение. В годы обучения девушка обрела не только дело жизни, но и будущего мужа.

— Банально, но с ним познакомилась через интернет. Начали общаться, потом оказалось, что мы оба в Курске, ещё и учимся в одной семинарии, только он на пастырском отделении. Быть матушкой я не хотела и несколько раз говорила отцу Алексею, что никогда не выйду замуж за семинариста, но судьба распорядилась иначе, — с улыбкой отмечает Наталья.

Не блог, а дневник

Сейчас иконопись для Натальи — дело жизни. Многие её работы находятся в храмах Курской области и у обычных прихожан. Иконы с ликами святых девушка изготавливает на заказ. Несколько раз ей доводилось писать икону Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная. О процессе создания икон она часто рассказывает своим подписчикам в «Инстаграм», их у девушки около 20 тысяч. Матушка не только делится подробностями творчества, но и рассуждает о православии.

— Для меня «Инстаграм» — это дневник, только в электронном варианте. Я люблю фотографировать, поэтому там много фотографий, особенно детей. Иногда пишу какие-то свои мысли. Всё-таки это не блог, в моём понимании, а я не блогер. Пишу, когда есть вдохновение, поэтому времени уходит на это не так много, — поясняет курянка.

Об участии в конкурсе «Матушка года» Наталья узнала случайно из соцсетей, когда «Житница православия» уже рассказала о ней и других жёнах священнослужителей.

— Как я отреагировала? Если честно, не придала значения. Не следила и потом за итогами этого конкурса. О победе узнала так же случайно во время прогулки с детьми, когда уже организаторы конкурса выложили пост с именами победителей, — сообщила девушка.

Диплом и приз (набор натуральной косметики и нардовое миро) «Матушка года» в ближайшее время получит по почте.

Иногда подписчики обращаются к Наталье за советом, просят рассказать о тонкостях при посещении церкви, обрядах. Один из часто задаваемых вопросов — о рецепте счастливой семейной жизни.

— Секрет в умении не только слушать друг друга, но и слышать. Уважение к друг другу. Счастливая семья — это терпение, очень много терпения, — отвечает им Наталья.

Кристина Леонова