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В алкоголь запретили добавлять оленьи рога и кофеин
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В алкоголь запретили добавлять оленьи рога и кофеин 

Гастроном 43 минуты назад
Фото: Гастроном
В реестр запрещенных веществ попали рога оленя и марала, а также вытяжки из них (настойки и экстракты), кофеин и содержащие его растения (чай, кофе, гуарана, мате), китайский лимонник, женшень, турнера возбуждающая, розовая родиола, Золотой корень, колючий элеутерококк и ряд других растений и продуктов их переработки.
Все эти вещества являются тонизирующими и превращают любой слабоалкогольный напиток в энергетический коктейль. С 1 января 2018 года в России запрещен выпуск и продажа алкогольных энергетиков, за исключением тех, которые предназначены на экспорт.
Пока документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения, но, в случае одобрения, он вступит в силу уже в этом году.
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