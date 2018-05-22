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Маск уговорил Граймс сократить имя до одной буквы
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Маск уговорил Граймс сократить имя до одной буквы 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Певица Граймс решила официально сменить свое паспортное имя, сообщает NME.
Девушка, чье настоящее имя Клер, изменит его на «c» ("си") — в честь обозначения скорости света.
По словам Граймс, она всегда хотела сократить свое имя до одной буквы и «так будет лучше». Похоже, не последнюю роль в ее решении сыграл новый партнер — основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск.
"Именно он указал на то, что мой рабочий псевдоним © очень крутой и ничего мне придумывать не надо", — ответила певица в Twitter на вопрос о влиянии на свой выбор всемирно известного изобретателя. Ее музыкальный проект будет по-прежнему называться Grimes.
Ранее в этом месяце Илон Маск и Граймс впервые появились в свете вместе: они посетили бал Института костюма Met Gala.
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