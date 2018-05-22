Российский Glamour обвиняют в плагиате 

На обложке июньского номера российской версии журнала Glamour появилась фотография визажиста и блогера Елены Крыгиной с необычным макияжем: не лицо и руки были нанесены логотипы социальных сетей и емодзи. Визажист и художница из Тайваня Джон Юйи обвинила издание в плагиате: она утверждает, что журнал скопировал ее фирменный стиль работы. Художница постоянно работает с переводными татуировками, и делала в таком стиле проекты для разных брендов, например Gucci и Nike. В ответ на обвинения, Glamour от лица главного редактора Иляны Эрднеевой опубликовал в инстаграме пост о том, что находится на связи с художницей. Однако теперь Джон Юйи в сторис своего инстаграма сообщает, что, вопреки обещаниям, никто из Glamour с ней так и не связался. Несмотря на заявления художницы и много негативных комментариев пользователей под постом от имени Иляны Эрднеевой, Glamour пока не комментирует ситуацию.