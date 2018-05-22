Самая одинокая женщина Америки: правила жизни Мелании Трамп

Мелания Кнаусс приехала в Нью-Йорк из Югославии в 90-х строить модельную карьеру. Тогда в 26 лет она представить себе не могла, какой путь ей предстоит пройти. Несмотря на то, что Мелания была прекрасно осведомлена о пороках миллиардера Дональда Трампа (среди которых повышенный интерес к женщинам), она влюбилась в него. Через семь лет пара поженилась. Мелания Трамп стала первой леди Америки и, пожалуй, самая обсуждаемой женщиной в мире.

Мы познакомились в 1998 году на вечеринке. Он попросил мой номер телефона. Я сказала, что номер давать не буду, лучше он сам мне даст телефон, а я позвоню.

Поверьте, у меня толстая кожа. Поэтому я справляюсь со всем этим негативом в адрес моей семьи.

В социуме Дональд боец, а дома… Я иногда говорю, что дома у меня два сына — Бэррон и Дональд.

Я была свидетелем, как женщины сами к нему подходят и дают свой номер телефона. Прямо передо мной. Зачем вы это делаете, зная, что он женатый человек, спрашивала я у них.

Прежде чем критиковать наши отношения с Дональдом, я бы посоветовала им посмотреть в зеркало и задать себе вопрос: «А чего они достигли в своей жизни, и какая у них семья?»

Социальные сети травмируют людей. Там много негатива. Моя жизнь — это не фотоальбом, который надо всем показывать. Я прекратила вести соцсети два года назад.

Люди, совершенно не зная меня, берутся обвинять меня.

Я не соглашаюсь со всеми его решениями. Когда мне что-то не нравится, говорю ему об этом.

Мы много разговариваем, часто перезваниваемся. Я в курсе всего, чем он занимается.

Дональд всегда меня выслушивает, но делает так, как считает нужным.

Может, они меня видели пять минут, а пишут так, будто были посвящены во все подробности моей жизни.

(О том, что Дональда Трампа называют глупым, вульгарным, демагогом, сексистом и националистом): Я уверенная женщина и крепко стою на ногах, меня не сильно беспокоят все эти нападки.

Меня не задевают его выпады по отношению к нелегальным эмигрантам. Я тоже эмигрант. В свое время мне приходилось постоянно летать в Словению, чтобы продлить визу. Потом я сделала Green Card. Я прошла все шаги системы, а не просто приехала в Америку и осталась здесь жить.

Дональд говорит речь на 45 минут о какой-либо проблеме, они выдергивают фразу из контекста и дальше начинают снимать передачи и писать статьи.

Он борец и будет бороться за Америку до конца.

Я перфекционист, посвящаю себя на 100% тому делу, которым занимаюсь.

То, что я не ездила в предвыборную кампанию с мужем, было моим сознательным решением. Нашему сыну Бэррону было одиннадцать. В его возрасте нужна поддержка — нужен родитель дома.

(О записи 2005 года «мужского» разговора Дональда Трампа с телеведущим Билли Бушем , которую опубликовала газета The Washington Post ): «Этот разговор меня очень удивил. Мне не верилось, что он может говорить так грязно. Я никогда не знала его таким. Но не могу сказать, что меня это шокировало. В принципе, я слышала „мужские“ разговоры. И знаю, как мужчины выпендриваются друг перед другом, разговаривая о девушках. В общем, этот разговор был давно, и он принес свои извинения.

New York Post не написал ни одной честной истории обо мне. Они выпустили номер, где на обложке была моя фотография (Имеется в виду фотография обнаженной Мелании — Прим. ред.). Эту фотосессию я сделала давно. Ну и что?! Я не стыжусь своего тела. Я горжусь тем, кто я и какое у меня тело.

Я много говорю с сыном. Меня волнует, что в его возрасте ребята начинают употреблять плохие слова. Этот этап взросления все проходят. Я всегда обращаю его внимание на то, чтобы он следил за тем, как и что он говорит.

Washington Post и ABC News не написали ни одной хорошей новости о нас. Все положительные истории посвящены исключительно нашей оппозиции.

Чтобы жить с Дональдом, нужно быть независимой и состоявшейся женщиной.

Несмотря на то, что до меня он был женат дважды, я не сомневалась в нашем браке. Между нами химия.

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