Что делают эскимосские женщины для своих мужчин

Они смуглые и стройные, страстные и вспыльчивые, упрямые и непредсказуемые, самые нежные и верные — так характеризуют своих женщин сами эскимосы.

Что же касается внешности женщин-эскимосок, то тут у местных мужчин существуют свои вкусы, которые определяются суровыми условиями выживания, сложностями быта и языческими верованиями северных народов.

Итак, мужчины-эскимосы прежде всего ценят в женщинах…

Татуировки

Первым, кто описал обычай татуировки у эскимосок был советский антрополог Сергей Руденко («Татуировка азиатских эскимосов»), который в 1945 году в поселках на побережье Чукотки видел много женщин, чьи лица и руки были покрыты рисунками, и местные мужчины находили это весьма привлекательным. Татуировки представляли собой прерывистые линии на щеках, подбородке, иногда в уголках рта были вытатуированы круги.

У эскимосок, живущих на побережье от мыса Чаплина до поселения Сирэник, татуировка была сложнее: линии шли по лицам женщин вдоль носа, по щекам, по подбородку, располагались на кистях и на предплечьях рук. Над бровями могли быть вытатуированы «вороньи лапы», а узоры на щеках и руках были самыми сложными и образовывали совершено «космические» узоры.

Руденко выяснил, что татуировки делались для красоты и для того, что они якобы могли уберечь жизнь женщины во время родов; эскимосок татуировали в девичестве, и богатая татуировка повышала шансы женщины обзавестись хорошим мужем. Техника татуировки была следующей: умелые мастерицы натирали нитку сажей, а потом продергивали ее иглой под кожей, самая сложная татуировка занимала два дня.

У эскимосок Аляски (инуитов) татуировка проходила по подбородку — это несколько вертикальных линий, мог быть татуирован лоб (на него наносили вертикальные линии, которые спускались на лицо по обеим сторонам от носа, бывали татуировки на щеках, на запястьях встречалисья линии пересекающиеся с дугами, с «китовыми хвостами» (V-образной фигурой), кругами, эллипсами и даже трезубцами.

В некоторых местах татуировки актуальны до сих пор, особенно у старшего поколения, ведь считалось, что узоры на коже являются пропуском в «страну блаженства», куда татуированная женщина попадала после смерти, если же на теле умершей татуировка отсутствовала, душа ее была обречена на пребывание в подземной стране «понурой головы», где люди голодны и угрюмы.

Пирсинг

Обычай прокалывать щеки, носы и нижнюю губу был распространен повсеместно на Чукотке, Таймыре, на Аляске у инуитов и у даже у североамериканских индейских племен. По сообщению красноярского археолога Данилы Лысенко в 2016 году на Таймыре были найдены две древние лабретки — специальные каменные украшения для пирсинга.

Одна предназначалась для ношения на щеке, а вторая — на нижней губе; многочисленные лабретки были найдены и на Камчатке. По свидетельствам путешественников, еще в XX веке эскимосские женщины украшали себя лабретками, сделанными из мамонтовой или китовой кости: они прокалывали нос или нижнюю губу сразу в трех местах и вставляли в разрезы весьма замысловатые и крупные крушения, снабженные дополнительными подвесками.

Сила и выносливость

От того, насколько сильна и здорова девушка, зависел выкуп, который за нее давал жених, хилая и худая эскимоска не могла рассчитывать на хорошее замужество, ее могли взять только в качестве батрачки. У родственного эскимосам народа — чукчей есть две легенды: одна рассказывает о прекрасной девушке-силачке, которая могла одна передвинуть груженые нарты, с которыми не могли справиться трое мужчин.

К ней сватались богачи, но она предпочла бедного, но такого же сильного парня, в которого была влюблена. Вторая легенда рассказывает о худой женщине, которую никто не ценил, но в которой вдруг открылось удивительная способность пасти оленей, ведь она, такая легкая и невесомая, могла очень быстро бегать: после этого ее все стали уважать.

Вот как описывает эскимоску писатель Карл Гагнебек: «Убурак был мужчиной среднего роста…. Его жена была красивая, стройна женщина высокого роста. Собранные пучком волосы она укладывала в высокую прическу. Как и все эскимоски, носила меховые штаны и красиво вышитую высокую обувь, у нее было двое прелестных ребят, с которыми она не расставалась».

Эротическое белье

Вы не поверите, но и у гренландских эскимосов, на земле которых по 8 месяцев стоят морозы, есть эротическое белье. Именно они придумали прототип современных стрингов — naatsit. Этот наряд эскимоски надевали коротким полярным летом, очевидно, чтобы загорать и заодно покорять сердца своих мужчин. Шились naatsit из меха морских котиков или из другого меха и богато украшались костяными бусинами, а с XIX века — бисером.

Плодовитость

Как и во многих других культурах, эскимосы ценят в женщине способность родить детей. Участь бесплодных женщин бывает печальна — она может навсегда остаться только работницей, приживалкой в чужой семье; наличие внебрачного ребенка не считается позором, однако может стать препятствием в браке с молодым мужчиной.

Матери-одиночке чаще могут рассчитывать на партию со зрелым мужчиной или с вдовцом. Покрой обычной верхней женской одежды амаути предполагает, что ее владелица — мать, ведь заднюю часть подола можно завернуть наверх и закрепить таким образом, чтобы женщина могла носить на себе ребенка. В старину амалути шили из звериных шкур, а после стали изготавливать из цветных и белых хлопковых тканей тканей и обильно расшивать бисером.

Чувственность

Многие этнографы пишут о необыкновенной чувственности северных народов, например, этнограф Владимир Богораз отмечал, что у чукчей даже нет слова, определяющего девственность женщины, одинокую женщину называют anra-ŋaw — «отдельно живущая женщина», а женщину, у которой еще не было мужчины — jep ajaakə̄len («ещё не бывшая в употреблении»). И чукчи, и эскимосы откровенно говорят, что «секс — это лучшая вещь на свете» (ьnan-tam-vaьrgn).