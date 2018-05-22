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У туристки из Челябинска в Испании украли сумку с документами: благодаря соцсетям паспорта вернулись на следующий день
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У туристки из Челябинска в Испании украли сумку с документами: благодаря соцсетям паспорта вернулись на следующий день 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
29-летняя Анастасия Гальцева отдыхала с мужем и ребенком в Барселоне, когда у нее на пляже украли сумочку с документами. Буквально на следующий день Роман Халенков, живущий в Испании девять лет, заметил в руках бродяги женскую сумочку и два паспорта. Мужчина сумел забрать документы россиянки и ее двухлетнего сына, вызвал полицию, а сам, понимая, что туристам придется несладко в чужой стране без паспортов, принялся разыскивать владелицу через соцсети. Результат не заставил себя ждать: на следующий день после утери они снова вернулись в руки хозяйки.
— Сначала я обратился в Генконсульство РФ, но они повели себя странно: сказали: «Можете нам принести, можете оставить, где нашли». Я, конечно, понимал, насколько это важно, поэтому позвонил в полицию. Через пять минут они приехали и забрали находку, — рассказал Роман «Хорошим новостям».
Чтобы не пускать дело на самотек, Роман разместил объявление на своей странице в Facebook, а также в сообществе «Русские в Барселоне». Эффект оказался ошеломительным: за сутки репост записи сделали более 1500 человек. А потом раздался звонок от добровольца из Хабаровска: мужчина предложил попытаться разыскать Анастасию через сервис поиска аккаунтов в соцсетях по фото FindFace. Так и поступили: разыскали страничку путешественницы в «Вконтакте», связались с друзьями, а те в свою очередь сообщили информацию мужу Анастасии.
— Они позвонили мне из Генконсульства. К этому времени история дошла до них через социальные сети, так что про Гальцевых узнали раньше, чем они обратились. Я им сообщил, в какое отделение полиции обратиться за документами, — говорит Роман Халенков.
Всего через пару часов Анастасия Гальцева уже держала в руках два паспорта. Сейчас семья как ни в чем не бывало продолжает отдых в солнечной Барселоне.
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