Какая сирень самая красивая?

Меня часто спрашивают о том, какая же сирень самая красивая. Я и сама люблю задавать этот вопрос всем ценителям и поклонникам сирени, потому что среди 5-6 перечисляемых сортов обязательно будут присутствовать ‘Красавица Москвы’ и ‘Мэйден’с Блаш’, а оставшиеся 3-4 вызовут удивление, нередко даже и недоумение, а потому и вполне естественное желание познакомиться с ними поближе. Хотя удивляться тут нечему — каждая новая весна готовит нам очередное открытие, и сирень, которую до этого момента все игнорировали, вдруг затмевает красотой своих более известных сестер.

Некрасивой сирени не бывает

Можно с полной уверенностью сказать, что некрасивых сиреней, как и женщин, нет — есть неухоженные, запущенные и плохо сформированные. Есть неправильно выбранное для посадки место. Ведь от того, насколько выигрышно представлен культивар в ландшафте, зависит во многом его восприятие. Те, кому посчастливилось побывать в Национальном ботаническом саду АН Украины во время цветения сирени, меня поймут. Разве там есть некрасивая сирень? Хотя наряду с выдающимися украинскими сортами, завоевавшими мировое признание, русскими и французскими сиренями, там растут и те, что принято считать рядовыми.

'Белая ночь'

Свои коррективы постоянно вносит наш непростой климат. Весной 2005 года, когда долгая холодная дождливая погода внезапно сменилась 30-градусной жарой, моментально распустившиеся соцветия выгорели в течение 1–2 дней. Все темноокрашенные сорта выглядели бледными и линялыми, вызывая недоумение у тех, кто никогда не видел до этого «живьем» ни ‘Фрэнка Патерсона’, ни ‘Леди Линдсей’, ни ‘Зари коммунизма’, но находил в литературе их описания. Зато ‘Гортензия’, ‘Мадам Шарль Суше’ и ‘Мечта’ подтвердили свое право находиться среди любимых.

'Фрэнк Патерсон' ('Frank Paterson')

В 2006 году тоже не обошлось без сюрпризов: прохладная погода отодвинула цветение почти на две недели. Сирень раскрывалась постепенно и долго держала насыщенный цвет. Ярче выглядели даже розовые и голубые сорта. Я впервые смогла увидеть по-настоящему темные фиолетовые и пурпурные цвета у сирени, а также оценить ряд сортов, которые в предыдущие годы оставляли меня совершенно равнодушной. Обилие цветения одних, необыкновенное строения цветка других, яркая окраска третьих заставили взглянуть другими глазами как на старые, подзабытые сорта, так и на новинки селекции.

‘Тунберг’ (‘Thunberg’) Лемуан

Сирень, названная в честь профессора ботаники Карла Тунберга, отличается красивыми крупными густомахровыми цветками лилового цвета с легкой голубизной. Лепестки заостренные, загибаются внутрь. Соцветия большие, прочные, удлиненные. Кусты компактные, невысокие. Сорт позднего срока цветения.

‘Тунберг’ (‘Thunberg’)

‘Капитан Перро’ (‘Сapitaine Perrault’) Лемуан

Крупные розоватые цветки с необычным мальвовым оттенком состоят из 2,5 венчиков, кончики лепестков которых слегка закручены внутрь. Соцветия плотные, стройные, но непрочные. Кусты среднерослые (в 10-летнем возрасте не превышают 2 м), компактные.

‘Капитан Перро’ (‘Сapitaine Perrault’)

‘Жорж Клод’ (‘Georges Claude’) Лемуан

Крупные махровые симметричные цветки переливаются светло-лиловыми и голубыми тенями, что особенно красиво выглядит при вечернем освещении. Соцветия большие, многовершинные, плотные. Кусты средней высоты, компактные.

‘Жорж Клод’ (‘Georges Claude’)

‘Эдит Кэвелл’ (‘Edith Cavell’) Лемуан

Темно-зеленые сердцевидные листья, красивые крупные цветки и большие соцветия, изысканный аромат и высокая устойчивость в культуре — это одна из лучших сиреней вообще в мире.

‘Эдит Кэвелл’ (‘Edith Cavell’)

‘Анри Робер’ (‘Henry Robert’) Лемуан

Соцветия этого сорта небольшие, но очень плотные. Крупные цветки, состоящие из 2 венчиков, плотно прилегающих друг к другу, имеют красивую голубовато-фиолетовую окраску. Кусты невысокие, компактные.

‘Анри Робер’ (‘Henry Robert’)

‘Полтава’ 1956 Рубцов, Жоголева, Ляпунова, Горб

У этой сирени очень крупные, выразительные соцветия, состоящие из 1–2 пар широкопирамидальных плотных метелок. Цветки диаметром 2,7 см, с широкими ковшеобразными лепестками, окрашены в мягкий лиловый цвет с сиреневато-розовым оттенком. Цветет обильно, в ранние сроки. Кусты высотой до 2,5 м, широкие.

‘Полтава’

Эта сирень такая же крепкая и колоритная, как знаменитый герой повести Гоголя. Очень крупные темно-фиолетовые бутоны открываются в густомахровые (3,5 венчика) цветки, похожие на аккуратные округлые розочки темно-лилового цвета. Соцветия состоят из одной пары остропирамидальных прочных метелок. Цветение обильное, сорт поздний. Кусты высокие, раскидистые.

‘Тарас Бульба’

‘Найт’ (‘Night’) Хавемейер

Темно-фиолетовые крупные цветки собраны в эффектные большие соцветия. Листва темно-зеленая. Кусты средней высоты, компактные. Прекрасная темная сирень!

‘Найт’ (‘Night’)

‘Фэнтези’ (‘Fantasy’) Кларк

Крупные пурпурные бутоны открываются в очаровательные махровые симметричные цветки приятного розовато-лилового цвета, выгорающего до белого при отцветании. Соцветия большие, стройные, очень плотные. Кусты аккуратные, прямые, средней высоты. Цветет рано.

‘Фэнтези’ (‘Fantasy’)

‘Суортмор’ (‘Swartmore’) Скиннер

Этот эффектный ранний сорт отличают крупные стройные ажурные соцветия, формирующиеся из 2 — 6 пар прочных метелок. Среднего размера лиловые цветки состоят из узкоовальных, изогнутых в разные стороны лепестков с неравномерной белесой штриховкой. Кусты высокие, широкие.

‘Суортмор’ (‘Swartmore’)

‘Маунт Бэйкер’ (‘Mount Baker’) Скиннер

Зеленовато-желтые бутоны раскрываются в белоснежные простые цветки с широкими округлыми лепестками, отгибающимися назад при полном роспуске. Соцветия ажурные, легкие. Цветение настолько обильное, что иногда не видно даже листвы. Высота куста — 3 м, ширина — 2,5. Сорт ранний, очень эффектный.

‘Маунт Бэйкер’ (‘Mount Baker’)

‘Темптэйшн’ (‘Temptation’) Пирт

Один из ведущих канадских специалистов по сирени Брюс Пирт, с которым мы, к огромному сожалению, всего на 2 дня разминулись осенью в Пекине, прислал мне фотографию своего нового сорта ‘Temptation’ (‘Искушение’). Удивительная новинка, размножить которую пока не удалось, а приобрести уже очень хочется.

‘Темптэйшн’ (‘Temptation’)

‘Кларк’с Джайент’ (‘Clarke’s Giant’) Кларк

Полностью оправдывая свое название ('Гигант Кларка'), этот сорт поразит вас своими большими голубовато-лиловыми цветками, размер которых составляет 3,5 см, огромными прочными соцветиями, довольно разреженными и прерывистыми, крупными широкими листьями, сильнорослыми кустами с толстыми побегами. Очень впечатляющая сирень с ранним сроком цветения — для любителей всего монументального.

‘Кларк’с Джайент’ (‘Clarke’s Giant’)

‘Пом Пом’ (‘Pom Pom’) Робинсон

Обильноцветущая канадская сирень с крупными соцветиями красивого ровного лилового цвета. Очень нарядно выглядит в цветении — будто пушистые помпоны развесили на ветках.

‘Пом Пом’ (‘Pom Pom’)

‘Миссис Уотсон Уэбб’ (‘Mrs Watson Webb’) Хавемейер

У этой сирени, которую Джон Фиала назвал одной из красивейших, очень эффектные, крупные ажурные соцветия. Цветки диаметром 2,5 см. Нижняя сторона венчика, окрашенная в мажентовые тона, темнее верхней, розовато-лиловой с некоторым просветлением в центре.

‘Миссис Уотсон Уэбб’ (‘Mrs Watson Webb’)

Татьяна Полякова , вице-президент Международного общества сирени Возможно, вам также будут интересны публикации:

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