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На улице в Ростове собака напала на семью с маленькими детьми
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На улице в Ростове собака напала на семью с маленькими детьми 

Деловое сообщество 1 час назад
В микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону питбуль без поводка и намордника на глазах у хозяйки напала на семью с маленькими детьми (6 и 10 лет). Об этом со ссылкой на слова пострадавших сообщает сетевое издание 161.ру.
Они отмечают, что хозяйка животного не контролировала ситуацию и не могла удержать озверевшего пса. Инцидент произошел вечером на улице Петренко.
«Из-за машины мы не увидели собаку, но услышали ее лай, а через секунду она кинулась на дочь, клацнув пастью прямо перед ее лицом. Малышка от испуга закричала на всю улицу, после чего пес побежал на сына», — рассказал отец семейства. Он бросился на собаку, однако питбуль повалил его и прокусил ногу. Хозяйка собаки вмешалась лишь после этого, пыталась его удержать, однако, судя по записи с камер видеонаблюдения, это было непросто — животное пыталось вырваться. В какой-то момент ей это удалось, однако пострадавшие успели забежать в подъезд и захлопнуть за собой дверь. Они уже написали заявление в полицию.
Девочке после этого потребовалась помощь психолога: у ребенка сильный испуг — истерика начинается даже при виде комнатной собачки.
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