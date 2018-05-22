На улице в Ростове собака напала на семью с маленькими детьми

В микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону питбуль без поводка и намордника на глазах у хозяйки напала на семью с маленькими детьми (6 и 10 лет). Об этом со ссылкой на слова пострадавших сообщает сетевое издание 161.ру.

Они отмечают, что хозяйка животного не контролировала ситуацию и не могла удержать озверевшего пса. Инцидент произошел вечером на улице Петренко.

«Из-за машины мы не увидели собаку, но услышали ее лай, а через секунду она кинулась на дочь, клацнув пастью прямо перед ее лицом. Малышка от испуга закричала на всю улицу, после чего пес побежал на сына», — рассказал отец семейства. Он бросился на собаку, однако питбуль повалил его и прокусил ногу. Хозяйка собаки вмешалась лишь после этого, пыталась его удержать, однако, судя по записи с камер видеонаблюдения, это было непросто — животное пыталось вырваться. В какой-то момент ей это удалось, однако пострадавшие успели забежать в подъезд и захлопнуть за собой дверь. Они уже написали заявление в полицию.

Девочке после этого потребовалась помощь психолога: у ребенка сильный испуг — истерика начинается даже при виде комнатной собачки.