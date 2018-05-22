Как просто распороть швы машинки, оверлока и коверлока

Опытные портные говорят, что нельзя научиться хорошо шить, не научившись хорошо распарывать швы. Перешиваете ли вы готовую одежду или ремонтируете её, исправляете собственный недочёт или желаете довести работу до совершенства — умение быстро и аккуратно распороть шов будет нелишним в любом из случаев.

Инструменты для распарывания

Два главных помощника в распарывании швов — это так называемый распарыватель (он же — вспарыватель) и специальные ножницы для распарывания швов и отрезания нитей (сниппер, или портновские кусачки).

Распарыватель — инструмент с рабочим металлическим наконечником особой формы и ручкой, как правило, сделанной из пластика или дерева. Форма наконечника распарывателя соединяет в себе острую иглу, второй кончик (часто — с шариком на конце) и спрятанное в выемке между ними лезвие. Этим инструментом удобно как поддеть или разрезать отдельный стежок, так и распороть целый шов. Также вспарывателем удобно прорезать петли. Часто распарыватели идут в комплекте со швейной машиной, можно также купить их отдельно, подобрав размер и форму, подходящую именно вам.

Распарыватели

Сниппер, или портновские кусачки — это специальные ножницы без колец, но на пружине, которая и обеспечивает движение лезвий. Некоторые снипперы имеют одно из колец. Ручка может быть металлической или пластиковой. Такими ножницами пользоваться для мелких операций при шитье гораздо удобнее и быстрее, чем обычными: не нужно тратить время, чтобы вдеть пальцы в кольца, плюс — это довольно точный инструмент, подходящий для самых тонких действий.

Снипперы, или портновские кусачки

Хитрости и советы

Фото: craftsy.com Распарывая шов, лучше начинать работу с того места, где он был завершён. Чтобы определить начало и конец строчки, положите изделие так, как бы вы расположили его, делая этот шов на машине. Справа окажется край изделия, а внизу, соответственно, — конец строчки. Отсюда и стоит начинать пороть. В первую очередь это важно для швов, выполненных цепной строчкой (например, такими часто сшивают джинсы) и для оверлочных швов. Но и в прочих случаях эта хитрость ускорит и облегчит вам работу. Начинайте не с места закрепки, а с участка прямого шва рядом с нею. Разрежьте нити в нескольких местах, а затем вытащите кончики ниток с одной или обеих сторон и вытягивайте их, стараясь не повредить ткань. Закрепку стоит аккуратно распороть, когда основная работа будет завершена. Работая распарывателем или ножницами, действуйте максимально аккуратно, стараясь резать именно нить, но не ткань. Если вы не на 100 процентов уверены в своей сноровке, лучше не распарывайте швы (особенно на тонких и деликатных тканях) лезвием или макетным ножом — чем острее лезвие, тем проще повредить ткань.

Как распороть простой шов:

Как быстро распустить швы оверлока и коверлока: