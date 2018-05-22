Обида: когда это может быть хорошо

Тебя переполняет гнев, ты готова взорваться и высказать человеку всё, что о нём думаешь, а он говорит тебе «Да чего ты надулась? Не обижайся!» И вы, словно по взмаху волшебной палочки, перестаёте чувствовать себя плохо. Ведь хорошие люди понимают чужие промахи и умеют их прощать.

К счастью, наша психика не подчиняется сомнительному закону равновесия добра и зла, поэтому у человека нет «позитивных» и «негативных» эмоций. Все они — функциональны и придуманы отнюдь не для того, чтобы искушать нас и проверять на прочность наши моральные устои. Например, страх позволяет нам избегать опасностей, а агрессия способствует выживанию. Обида — совсем не попытка высших сил испытать нашу способность прощать. Обида — реакция человека на совершенную с ним несправедливость. Чувство обиды сообщает нам о нарушении наших личностных границ. Его возникновение, какой бы ни была причина, — это повод задуматься над тем, что что-то пошло не так, и стоит остановиться и обговорить ваши чувства, решить проблему по горячим следам.

Порой случается так, что мы обижаемся, как нам кажется, по сущим пустякам. Или кто-то так обижается на нас. Но это не значит, что обиду стоит игнорировать и подавлять, как велят нам знакомые с детства поговорки.

В обществе утвердилось мнение, что обидеть можно только того, кто готов обидеться сам. Считается, что обида — это несоответствие реальности завышенным ожиданиям человека. Будто обида свойственна только капризным детям, которые, ожидая, что всё будет сделано так, как они хотят, сталкиваются с суровой действительностью. В качестве борьбы с обидами в таком случае предлагается решить проблему в себе — занизить свои ожидания от окружающего мира и понять, что он крутится не вокруг вас. Но погодите. Если ваш приятель несправедливо обозвал вас глупой, вы обижаетесь из-за своих завышенных ожиданий? Вы не должны были ждать, что с вами будут обходиться вежливо?

Право обижаться

Когда вам говорят «да не обижайся», вашими чувствами не только манипулируют. Их обесценивают. Посыл прекратить обижаться просто потому что «на обиженных воду возят» заключается в том, что ваши чувства не важны, они слишком мелочны, чтобы обратить на них внимание. В то же время всем известно, какое разрушающее это чувство на самом деле.

Обида — это ощущение несправедливости, а не «несбывшиеся ожидания». Если вы ждёте, что с вами будут обходиться достойно, а выходит наоборот — это не значит, что ваша планка была чересчур завышена. Это значит только что обидчик не хочет уважать ваши границы и ищет способы перевести стрелки и обвинить вас в чрезмерной чувствительности.

Когда стоит обижаться

Конечно, ситуации бывают разные, и порой мы действительно взрываемся из-за пустяков. Не стоит обижаться на человека, который наступил вам на ногу в метро и не извинился. Может быть, он просто не заметил вас. Затаив обиду в такой простой ситуации, вы растратите свою собственную энергию совершенно непродуктивно. Не стоит обижаться, если вам первому сообщили, что ваши слова были обидными. Это — сигнал к тому, что вы нарушили чьи-то границы. Вы достойно выйдете из этой ситуации, если примите к сведению замечание и больше не станете так делать. Это поможет вам укрепить отношения с обиженным и лучше понимать не только его, но и других людей.

В случае, когда обида обоснована, она становится настоящим двигателем сопротивления и изменения отношений к лучшему. Обида — сигнал, она указывает на проблему там, где вы её не замечаете. Остановитесь, подумайте, проговорите ситуацию. Человек не выполнил обещание, и вас это задело? Повод к началу диалога. Скорее всего происходит это не первый раз. Объясните ему свои чувства и попробуйте услышать его причины. Вопреки расхожему мнению, конструктивный диалог не рассорит вас, а наоборот укрепит ваши отношения, ведь вы оба услышите противоположную точку зрения.

Иногда, конечно, действительно стоит научиться меньше реагировать на действия окружающих. Но это не означает, что вам нужно учиться проглатывать свою обиду. Совсем наоборот. Только признав свои чувства («меня это задевает») и поняв их причину вы сможете понять, как избежать такой реакции в следующий раз. Порой выходом может быть даже прекращение общения с обидчиком, каким бы дорогим он нам ни был.

Обижаться — нужно. От того, что вы скажете «мне не обидно», ваша обида никуда не уйдёт. Она исчезнет только если вы разрешите конфликт с обидчиком или устраните причину обиды. Заклинание «Не обижайся!» не работает. Эти слова сигналят только о том, что вас пытаются сделать удобной в использовании и продолжить возить на вас ту самую воду.

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