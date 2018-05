Королевская семья в сборе: первое официальное фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Кенсингтонский дворец опубликовал традиционные фотографии молодоженов — новоиспеченные герцог и герцогиня Сассекские в окружении членов семьи, юных подружек невесты и пажей. Автором снимков стал известный фотограф Алексей Любомирский — один из наиболее известных мастеров фотодела в Британии.

На снимке позирует вся королевская семья: Елизавета II с супругом — герцогом Эдинбургским, принц Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуольской, принц Уильям и Кейт Миддлтон , титул которых героцог и герцогиня Кемриджские, мама Меган — Дориа Редлан. В центре фото — новобрачные — принц Гарри и Меган Маркл.

It has been an incredible honor and privilege to document the Duke and Duchess of Sussex's inspiring journey of love, hope and family; from the engagement photos, all the way through to the official wedding and family portraits on Saturday. This has been a beautiful chapter in my career and life, that I will happily never forget. Thank you to everyone at @kensingtonroyal and @theroyalfamily

Публикация отAlexi Lubomirski photo (@alexilubomirski) 21 Май 2018 в 6:57 PDT Поклонники пары пришли в восторг от их первой официальной фотографии в статусе супругов— настолько счастливыми выглядят молодожены, и комментировали: «Блестящее фото», «Идеальный семейный портрет».

Первое официальное фото герцога и герцогини Сассекских Александр Любомирский опубликовал и в своем микроблоге в Инстаграм:

Это была невероятная честь и привилегия— запечатлеть вдохновляющий путь герцога и герцогини Сассекских: от фотографий помолвки до официальных свадебных и семейных портретов. Это была прекрасная глава в моей карьере и жизни, которую я никогда не забуду.

