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Королевская семья в сборе: первое официальное фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
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Королевская семья в сборе: первое официальное фото со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 

FashionTime 8 часов назад
Фото: FashionTime
Кенсингтонский дворец опубликовал традиционные фотографии молодоженов — новоиспеченные герцог и герцогиня Сассекские в окружении членов семьи, юных подружек невесты и пажей. Автором снимков стал известный фотограф Алексей Любомирский — один из наиболее известных мастеров фотодела в Британии.
На снимке позирует вся королевская семья: Елизавета II с супругом — герцогом Эдинбургским, принц Чарльз с Камиллой, герцогиней Корнуольской, принц Уильям и Кейт Миддлтон, титул которых героцог и герцогиня Кемриджские, мама Меган — Дориа Редлан. В центре фото — новобрачные — принц Гарри и Меган Маркл.
It has been an incredible honor and privilege to document the Duke and Duchess of Sussex's inspiring journey of love, hope and family; from the engagement photos, all the way through to the official wedding and family portraits on Saturday. This has been a beautiful chapter in my career and life, that I will happily never forget. Thank you to everyone at @kensingtonroyal and @theroyalfamily
Публикация отAlexi Lubomirski photo (@alexilubomirski) 21 Май 2018 в 6:57 PDT  Поклонники пары пришли в восторг от их первой официальной фотографии в статусе супругов— настолько счастливыми выглядят молодожены, и комментировали: «Блестящее фото», «Идеальный семейный портрет».
Первое официальное фото герцога и герцогини Сассекских Александр Любомирский опубликовал и в своем микроблоге в Инстаграм:
Это была невероятная честь и привилегия— запечатлеть вдохновляющий путь герцога и герцогини Сассекских: от фотографий помолвки до официальных свадебных и семейных портретов. Это была прекрасная глава в моей карьере и жизни, которую я никогда не забуду.
А вам нравится эта фотография?
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Женский форум  Ещё 10 источников 
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